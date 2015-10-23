Yargıtay: Kişi hedef alınmaksızın “Hırsız var” demek hakaret suçu değil!

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın TBMM Genel Kurulu'nda sarf ettiği "Hırsız var" sözüne tazminat hükmeden 17. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını bozdu. 4. Daire, davacı AKP’li Bülent Turan'ın kürsüde konuşurken Mahmut Tanal dışında da bazı milletvekilleri ile sözlü münakaşaya girdiğine dikkat çekerek, CHP’li Tanal’ın ‘hırsız var’ sözlerinin doğrudan davacıyı hedef almadığını belirti. 4. Hukuk Dairesi kararı bozma gerekçesinde hakaret davalarında ilkesine dikkat çekti ve “Davalının doğrudan davacıyı hedef almadığı, dolayısıyla ‘matufiyet’ unsurunun gerçekleşmediği anlaşılmıştır” dedi.

17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarının Türkiye gündeminde tartışıldığı dönemde TBMM Genel Kurulu’nda 23 Ocak 2014 günü AKP İstanbul Milletvekili Bülent Turan kürsüde konuşurken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’ın “Hırsız var” sözleri duyuldu. AKP’li Turan, CHP’li Mahmut Tanal hakkında 5 bin TL manevi tazminat talebi ile Ankara 19. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu. Mahkeme Turan’ı kısmen haklı görerek Tanal aleyhinde 2 bin TL manevi tazminata hükmetti.

Ancak Tanal bu kararı temyiz ederek Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi ise “Dosya içeriğinden, TBMM Genel Kurul birleşiminde davacının (Bülent Turan) kürsüde konuşma yaptığı, dava dışı bazı milletvekilleri ile davacı arasında karşılıklı ve sözlü münakaşa olduğu, bu esnada davalının (Mahmut Tanal) “Hırsız Var” ifadesini belirli aralıklarla birden fazla söylediği, davalının doğrudan davacıyı hedef almadığı, dolayısıyla “matufiyet” unsurunun gerçekleşmediği anlaşılmıştır. Mahkemece istemin tümden reddedilmesi gerekirken yazılı gerekçeyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiş olması doğru görülmemiş, bu nedenle kararın bozulmasını gerektirmiştir” diyerek yerel mahkemenin bu kararını bozdu.