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Politika

Bakan Çelik'in önünde 'Hırsız var hırsız, uyanın!' dedi gözaltına alındı

Bakan Çelik, yerel seçimlerde AKP'li adaylara destek verilmesini istediği Şanlıurfa'da konuşma yaptığı sırada bir kişi, üzerinde 'Hırsız var, hırsız; uyanın. Açım aç' diye bağırdı

07 Mart 2014 11:20

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesi'nde, katıldığı seçim bürosu açılışında partililere seslendiği sırada, H.A. isimli bir vatandaş tarafından 'Hırsız Var' yazılı döviz açıldı. İşsiz olduğu öne sürülen ve 'Hırsız var', 'Açım aç' diye bağıran genç, gözaltına alındı.

Yaklaşık 10 gündür seçim bölgesi Şanlıurfa'da seçim çalışmalarını sürdüren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, akşam saatlerinde Birecik İlçesi'ne gitti. İlçede temaslarını sürdüren Bakan Çelik, Meydana Mahallesi'ndeki seçim bürosu açılışına katıldı ve toplanan kalabalığa hitap etti. AKP 'nin Türkiye ve Şanlıurfa'da yaptığı çalışmaları anlatan Bakan Çelik, yerel seçimlerde AKP'li adaylara destek verilmesini istedi. Bakan Çelik'in konuşma yaptığı sırada kalabalıkta bulunan bir kişi, üzerinde 'Hırsız var' yazılı dövizi havaya kaldırıp, 'Hırsız var, hırsız; uyanın. Açım aç' diye bağırdı. Partililerin tepki gösterdiği genç, polisler tarafından elindeki döviz indirilerek gözaltına alındı. Bakan Çelik ise, "Şu provakatörlüğe bakın" diyerek tepki gösterdi.

Bakan Faruk Çelik, daha sonra polislere gözaltına alınan gençle görüşmek istediğini söyledi. Bir süre gözaltına alınan H.A. ile görüşen Bakan Çelik, ilçeden ayrıldı. Bakan Çelik'e tepki gösteren H.A., Birecik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. H.A.'nın 'Uyuşturucu bulundurmak' suçundan tutuklandığı ve tahliyesinin ardından 1 yıla aşkın süredir iş aradığı ve bulamadığı öne sürüldü.

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