'Hırsız var' pankartına 7 bin 80 lira para cezası

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart yerel seçimleri öncesi Kırklareli mitingine gelişi sırasında 'Hırsız var' dövizi açtıkları iddiasıyla yargılanan 2 kişi 'Kamu görevlisine alenen hakaret' suçundan 7 bin 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, Kırklareli 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde bugün yapılan karar duruşmasına sanıklar Çiçek Güçlü ile Deniz Gülşen ve avukatı hazır bulundu. Sanıkların son savunmalarının yapmasından sonra mahkeme sanıklar Çiçek Güçlü ve Deniz Gülşen hakkında, 'Kamu görevlisine alenen hakaret ettikleri' gerekçesiyle her birine 7 bin 80'er lira adli para cezasına hükmetti.

Çiçek Güçlü ve Deniz Gülşen, mahkeme çıkışı gazetecilere özgürlük işareti yaparak poz verirken, sanıkların avukatı Şerif Özgür Urfa ise, müvekkillerinin yaptıkları eylemle demokratik haklarını kullandıklarını ve Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi'ne uygun olarak düşüncelerini ifade ettiklerini söyledi.



Avukat Urfa, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'ın kente gelişi sırasında kamu görevlisi olmadığı, bir partinin başkanı olarak bulunduğunu, herhangi bir kamu görevi ifa etmediği ve seçim çalışması yürüttüğü, bu nedenle de 'Kamu görevlisine hakaret' suçunun oluşmadığını öne sürdü.

Karar Yargıtay'a taşınacak

Avukat Şerif Özgür Urfa, Türkiye 'de 'Hırsız var' demenin suç haline geldiğini kaydederek, "Biz bunun mücadelesini verdik. Mahkeme, yargılama sonunda müvekkillerim 'Kamu görevlisine hakaret' suçu işlediğini kanaat getirerek her ikisi içinde ayrı ayrı 7 bin 80 lira adli para cezasına hükmetti. Bundan sonra Yargıtay'a başvuracağız. Yargıtay tarafından orada incelenecek.



Bir başka ilde görülen bir duruşmada 'Katil Erdoğan' sözü sonunda yargılanan kişiler beraat etmiştir. Düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında bu sözü tekrarlamışlar. Bildiğimiz kadar Tayyip Erdoğan'ın avukatları da itiraz ederek temyize gitmiştir. Geçen duruşmada başbakanın avukatları verdikleri dilekçe baro pulunu ve harcını yatırmadıkları için kabul edilmemişti. Bu eksiklerini bugün de gidermedikleri için davaya katılma talepleri reddedildi" dedi.