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Erdoğan'ın mitinginde 'hırsız var' diyen protestocu gözaltına alındı

Başbakan Erdoğan'ın Adana'da cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında gerçekleştirdiği mitingte, bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı

24 Temmuz 2014 03:50

Başbakan ve AKP cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, Adana İstasyon Meydanı'ndaki mitinginde bir vatandaşın protestosu ile karşılaştı.

zaman.com.tr'nin haberine göre, konuşma yaptığı sırada platformun önünde eylemini gerçekleştiren genci fark eden Erdoğan, sözlerine ara vererek, yakınındakilere "Ne yapıyor o" diye sordu. "Hırsız, yolsuzluk var. Polislere yazık değil mi?" dediği iddia edilen genç, polisler ve Başbakan'ın korumaları tarafından karga tulumba alandan uzaklaştırıldı.

Gözaltına alınan genç, ifadeleri alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

 

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