Yargıtay, Enis Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve tahliyesine karar verdi

T24 Haber Merkezi

Bir yıldan uzun süredir Maltepe Cezaevi'nde tutuklu bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davasında aldığı 5 yıl 10 ay hapis cezasını onayan Yargıtay, milletvekilliği sona erinceye infazın durdurulmasına ve Berberoğlu'nun tahliye edilmesine karar verdi.

Berberoğlu, Yargıtay'ın kararının ardından saat 19:00 sıralarında 15 aydır tutuklu bulunduğu Maltepe Cezaevi'nden tahliye edildi. Kararın ardından hızlı bir şekilde tahliye edilen Berberoğlu'nun ailesinin ve CHP milletvekillerinin trafiğe takıldıkları için çıkışa yetişemediği belirtildi.

Berberoğlu: Aileme, partime danışayım; bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım

Cezaevi çıkışında gazetecilere konuşan Berberoğlu, içeride olduğu süreçte kendisini yalnız bırakmadıklarını belirttiği eski meslektaşlarına teşekkür ederek, "CHP milletvekili olarak cezaevine girdim, yine milletvekili olarak çıkıyorum. Takdir edersiniz ki yaşadığım yaklaşık 16 aylık süreç üzerinde düşünülecek, Türkiye’nin karar vermesini gerektirecek bir süreç. Beni mazur görün, birkaç gün aileme, partime bir danışayım. Bundan sonraki hareket tarzımı bir anlayayım" dedi.

Berberoğlu, gazetecilerin bir kez daha neler hissettiğini söylemesini rica etmesi üzerine gülerek "Söyledim zaten" cevabını verdi. CHP milletvekili, "Arkadaşlar 16 aydır tecritte yaşıyorum, dolayısıyla az konuşmaya alıştım artık. Siz de alışın" diye ekledi.

Kararın hemen ardından T24'e konuşan CHP'nin hukukçu milletvekili Sezgin Tanrıkulu, mahkemenin verdiği kararın cezaevine iletildiğini ancak UYAP'a daha yüklenmediğini belirtti. Tanrıkulu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin tahliye kararını Anayasa'nın 'Yasama Dokunulmazlığı'nı düzenleyen 83. Maddesi uyarınca aldığını ifade etti.

"Milletvekilliği düşürülebilir, cezaevi yolu açık"

T24'e yaptığı açıklamada, Yargıtay'ın 'yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma' kararı yerine cezayı onadığına dikkat çeken CHP'nin hukukçu kurmaylarından Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ise 'Yargıtay'da kesinleşen hüküm' gerekçesiyle Berberoğlu'nun dokunulmazlığının TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılabileceğine dikkat çekti. Tezcan, böylece yeniden cezaevi yolunun açık bırakıldığını söyledi.

TIKLAYIN - CHP'den Yargıtay'ın Berberoğlu kararına tepki: Tahliyeden sonra tekrar cezaevi yolu açık bırakıldı!

Eski İstanbul Barosu Başkası Turgut Kazan da, 'tahliye haberleriyle 'onama' skandalının gizlendiği değerlendirmesinde bulunarak, "Onama kararı Anayasa'ya aykırıdır, ihlaldir. Zaten onama kararı, milletvekilliğinin düşmesi anlamına gelir. Halbuki yargılamanın olmaması gerekiyordu" yorumunu yaptı.

Avukatı: Yattığı süre göz önünde bulunduruldu

Artı Gerçek'ten Esra Koçak Mayda'ya konuşan Berberoğlu'nun avukatı Murat Ergün ise CHP milletvekilinin 'yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildiğini' söyledi. Ergün, "Yargıtay, savcılığın müebbet hapis cezasını itirazı reddetti, hapis cezasını onadı. Enis Berberoğlu, 5 yıl 10 aylık hapis cezasına onama geldiğinden yattığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi. Karara henüz ulaşamadık ancak birkaç saat içerisinde tahliye bekliyoruz" dedi.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, temyiz incelemesini esastan tamamladı. Daire, oy çokluğuyla Berberoğlu'na, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan verilen 5 yıl 10 ay hapis cezasını onadı. Ayrıca, Anayasa'nın 83/3. maddesi uyarınca milletvekilliği sona erinceye kadar Berberoğlu'nun cezasının infazının durdurulmasına ve salıverilmesine karar verildi.

TBMM Başkanı Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşini aradı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Enis Berberoğlu'nun eşini arayarak mahkeme tarafından verilen tahliye kararından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, tahliye kararının ardından yaptığı ilk açıklamada, Berberoğlu'yla bu akşam buluşacağını belirterek, "Ama kararı, kendisini görmediğim için bugünden, şu anda yorum yapamayı doğru bulmuyorum" ifadesini kullandı. Tahliye sonrası Berberoğlu ile telefonla görüşen Kılıçdaroğlu, "Gözün aydın, sesin iyi geliyor. Bu akşam evde görüşeceğiz" dedi.

Daha önce "durma" talebi reddedilmişti

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçiminde yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu'nun avukatları, Yargıtay 16. Ceza Dairesine başvurarak, Berberoğlu hakkındaki davanın durmasını talep etmiş, Yargıtay 16. Ceza Dairesi, bu talebi reddetmişti.

Ne olmuştu? Enis Berberoğlu, durdurulan MİT tırları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılandı. Mahkeme, Berberoğlu'nu, "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklamak" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 14 Haziran 2017 tarihinde tutukladı. Dava dosyası, itiraz üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 2. Ceza Dairesine geldi. Daire, yerel mahkemenin kararını esastan bozarak dosyayı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi ise İstinaf Mahkemesinin bozma kararını usul ve yasaya aykırı bularak, dosyayı iade etti. Dosyayı yeniden ele alan İstinaf Mahkemesi, bu kez Enis Berberoğlu'na "casusluk" suçundan değil, "devletin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne geldi. Berberoğlu’nun avukatları, 24 Haziran’da yeniden milletvekili seçilmesinin ardından 26. Dönem’de milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldıran Anayasa değişikliğinin geçici madde olmasına dayanarak davanın durmasını ve tahliye kararı verilmesini talep etti. TIKLAYIN - Yargıtay'dan Enis Berberoğlu davasının dokunulmazlık nedeniyle durdurulması talebine ret Yargıtay 16. Ceza Daire, milletvekili dokunulmazlıklarını kaldıran anayasa maddesini; geçici bir madde olsa bile “Anayasal bir özel hüküm” olarak değerlendirdi ve kararda, “Anılan hükmün geçici madde olması, hükmün anayasal hüküm olma niteliğini değiştirmeyeceği gibi özel hüküm olması nedeniyle genel hüküm karşısında öncelikle uygulanma zorunluluğu hukukun temel ilkelerindendir” ifadesine yer verildi. Berberoğlu, Yargıtay kararının ardından 'Anayasası Çalınan Milletvekili' imzasıyla yayınladığı açıklamada, mahkemelerde savunma hakkımı kullanmama ve dışarıyla haberleşmeyi kesme kararı aldığını duyurdu. Berberoğlu'nun haberleşmeyi kesme kararı ailesi, avukatları ve eski/yeni milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri de kapsıyor.

Berberoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin yargılamada durma ve tahliye kararı verilmesi talebinin reddetmesinin ardından bir üst daireye itirazda bulundu. Yargıtay 17. Dairesi'ne verilen dilekçede, Berberoğlu’nun yeniden seçilerek yasama dokunulmazlığını kazandığı, bu nedenle yargılamada durma kararı ve tahliye kararı verilmesi istendi.

TIKLAYIN - Berberoğlu'nun avukatlarından Yargıtay'a itiraz: Anayasal hakkı yine hiçe sayılmıştır

Berberoğlu’nun kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme hakkının ihlal edildiği yönündeki iddialarla Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) yaptığı başvuruyla ilgili de 2 Ağustos günü ret kararı çıktı.

TIKLAYIN - Enis Berberoğlu'na AYM'den ret

Gelişmelerin ardından Berberoğlu, ailesi ve avukatları da dahil olmak üzere görüşlere çıkmama kararı aldı.