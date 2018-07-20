Yargıtay'dan Enis Berberoğlu davasının dokunulmazlık nedeniyle durdurulması talebine ret

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti.
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu oy çokluğuyla reddetti.
Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemi, dosyanın esas inceleme aşamasında ele alınacak.
Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017'de beri cezaevinde bulunuyor.