T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yargıtay'dan Enis Berberoğlu davasının dokunulmazlık nedeniyle durdurulması talebine ret

Yargıtay, Berberoğlu hakkında davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti

20 Temmuz 2018 17:57

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 24 Haziran seçimlerinde İstanbul'dan yeniden milletvekili seçilen Enis Berberoğlu hakkındaki davanın dokunulmazlık nedeniyle durması istemini reddetti. 

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'ları görüntülerini eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebiyle yapılan başvuruyu oy çokluğuyla  reddetti.

Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemi, dosyanın esas inceleme aşamasında ele alınacak.

Enis Berberoğlu, 14 Haziran 2017'de beri cezaevinde bulunuyor.

 

ETİKETLER

Enis BerberoğluMİT TIRLARIdavayargıtay
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24