CHP'den Yargıtay'ın Berberoğlu kararına tepki: Tahliyeden sonra tekrar cezaevi yolu açık bırakıldı!

CHP'nin hukukçu kurmaylarından Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hakkında Yargıtay'ın verdiği cezayı onama ve infazın ertelenmesi suretiyle tahliye kararını eleştirdi.

Tezcan, Yargıtay'ın 'yeniden milletvekili seçilme nedeniyle yargılamayı durdurma' kararı yerine cezayı onadığına dikkat çekti. 'Yargıtay'da kesinleşen hüküm' gerekçesiyle Berberoğlu'nun dokunulmazlığının TBMM Genel Kurulu'nda kaldırılabileceğini belirten Tezcan, böylece yeniden cezaevi yolunun açık bırakıldığını söyledi.

Kararı Oda TV'ye değerlendiren eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan da Tezcan'a benzer bir değerlendirmede bulunarak, "Tahliye' haberleriyle 'onama' skandalı gizleniyor. Onama kararı Anayasa'ya aykırıdır, ihlaldir. Zaten onama kararı, milletvekilliğinin düşmesi anlamına gelir. Halbuki yargılamanın olmaması gerekiyordu" yorumunu yaptı.

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"Yargıtay, dokunulmazlığı olan bir vekili anayasa kaykırı olarak yargılayıp mahkûm etti"

Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Berberoğlu hakkındaki kararını 'hukuka aykırı' olarak nitelendiren Tezcan, "Yapması gereken şey, 'Yeniden milletvekili seçilince tekrar dokunulmazlık kazandı' deyip yargılamayı durdurmaktı. Anayasa’nın 83. maddesi bunu emrediyordu" dedi.

Yargıtay'ın yargılamaya devam edip onama kararı vererek Anayasa’yı 'açıkça çiğnediği' değerlendirmesinde bulunan Tezcan, "Dokunulmazlığı olan bir vekili anayasa kaykırı olarak yargılayıp mahkûm etti. İnfazın durdurulması, milletvekilliği dönemi sonuna kadar tekrar cezaevine girmeyeceği anlamına gelmiyor. Bu hukuksuz kararla, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Berberoğlu hakkındaki kesinleşen mahkumiyet kararını okuyup milletvekilliğini düşürebilirler" diye konuştu.

"Bu hukuk cinayetini ortadan kaldırma görevi AYM’ye düşüyor"

Tezcan, gelecek günlerde atılacak adımlarla ilgili de şunları söyledi:

"Bundan sonra artık bu hukuk cinayetini ortadan kaldırma görevi AYM’ye düşüyor. Bireysel başvuru yoluyla hak ihlali kararı verebilir. O da bu cinayete ortak olursa AİHM’e gider. Bu da Türkiye’nin daha fazla rezil edilmesi demektir."

Berberoğlu'nun 1 Ekim'de açılmasıyla birlikte 'şimdilik' Meclis'teki görevine döneceğini kaydeden Tezcan, "Tek sevindirici yanı bu bu kararın. Yargıtay'ın bir lütfu değil doğal sonucu. Bu durum kararı hukuka uygun hale getirmiyor" dedi.