Berberoğlu'nun avukatlarından Yargıtay'a itiraz: Anayasal hakkı yine hiçe sayılmıştır

CHP Milletvekili Enis Berbeoğlu'nun avukatları Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin Berberoğlu'nun dokunulmazlığı olduğu için yargılamada durma ve tahliye kararı verilmesi talebinin reddedmesinin ardından bir üst daireye itirazda bulundu. Dilekçede, “Müvekkilimizin Anayasanın 83/3. maddesi kapsamındaki anayasal hakkı yine hiçe sayılmıştır” denildi” denildi.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yargıtay 17. Dairesi'ne verdikleri dilekçede, Berberoğlu’nun yeniden seçilerek yasama dokunulmazlığını kazandığı, bu nedenle yargılamada durma kararı ve tahliye kararı verilmesi istendi. Berberoğlu’nun tutuklu olması nedeniyle yasama faaliyetlerine katılamadığına işaret edilen dilekçede, her türlü şüpheden uzak, somut, kesin ve inandırıcı delil yokluğu nedeniyle davanın beraat kararı ile sonuçlanma olasılığının yüksek olduğu vurgulandı..

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, MİT TIR’larına ilişkin görüntülerin yayımlanmasına ilişkin davada 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu’nun yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamada durma kararı verilmesi ve tahliye edilmesi yönündeki talebini reddetmişti. Ret kararı, dokunulmazlıkları kaldıran anayasanın geçici 20. maddesine dayandırılmıştı. Berberoğlu’nun avukatları Murat Ergün ve Yiğit Acar, Yargıtay 17. Ceza Dairesi’ne itiraz dilekçesi verdi. Dilekçede, 24 Haziran seçimlerinde yeniden seçilen Berberoğlu’nun anayasasının 83. maddesi uyarınca “Yasama Dokunulmazlığı”nı tekrar kazanmış olduğu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin verdiği anayasaya aykırı kararın kaldırılması talep edilirken, dosyaya ilişkin durma kararı verilmesi ve bu kapsamda Berberoğlu’nun tahliye edilmesi istendi.

Dar yorumlanmalı

16. Ceza’nın kararının eleştirildiği dilekçede, anayasanın geçici 20. maddesinin anayasada düzenlenen “Yasama Dokunulmazlığı” hakkını tamamen, sürekli ve geri dönülmeksizin ortadan kaldırmadığına işaret edildi. Anayasaya göre “Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına bağlıdır” hükmü ile Geçici 20. madde ile getirilen istisna birlikte değerlendirildiğinde, Anayasanın 83/4’ün istisna kapsamına girmediğinin çok açık olduğu ifade edilen dilekçede, “Zira istisnayı genişletme yetkisi münhasıran kaideyi koyan makama aittir. Bu nedenle bir istisnanın yorumlanmasına ihtiyaç duyulursa, istisna geniş yorumlanarak, kapsamı genişletilemez. Tersine söz konusu istisna dar yoruma tabi tutulmalıdır” denildi.

Hakları hiçe sayıldı

16. Ceza Dairesi’nin tahliye talebiyle ilgili olarak “sanığın tutukluluk durumunun davanın esasıyla birlikte değerlendirilmesiyle” kararı verdiği anımsatılan dilekçede, bunun “usul ve esasa, takdir yetkisinin birey hak ve özgürlüklerinden yana kullanılması prensibine” aykırı olduğu kaydedildi. Berberoğlu’nun halen tutuklu kalmasının “kişi hürriyeti ve güvenliği” hakkının ihlalini oluşturacağı ifade edilen dilekçede, Berberoğlu’nun 14 aydır Maltepe Cezaevi’nde tek başına, tecrit koşullarında tutulduğu anımsatıldı.

Yasama dokunulmazlığı olduğu için Berberoğlu’nun tahliye edilmesi gerektiğine işaret edilen dilekçede, “Davada vicdani delil sistemi, masumiyet karinesi, şüpheden sanık yararlanır ilkesi, silahların eşitliği prensibi, lehe olan delilin toplanması yükümlülüğü, adil yargılanma hakkı ilkeleri ihlal etmiştir. Müvekkilimizin Anayasanın 83/3. maddesi kapsamındaki anayasal hakkı yine hiçe sayılmıştır” denildi. Dilekçede, anayasanın 13 ve 67. maddesi gereğince de Berberoğlu’nun tutukluluk halinin sona erdirilmesi gerektiği belirtildi. l