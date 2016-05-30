Yargıtay Başkanı'ndan Kılıçdaroğlu'na: Algı oluşturmaya devam ederse yasal yollara başvuracağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Rize gezisine katıldığı için Yargıtay Başkanı hakkında “Türkiye’de adalet dağıtamaz” şeklindeki eleştirilerine dair Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'ten yazılı açıklama geldi. Yargıtay Başkanı Cirit, Kılıçdaroğlu'nun eleştirilerini "kamuoyunda algı oluşturma amacıyla yapıldığını" öne sürüp "Bu neviden haber ve yorumların devam etmesi halinde yargının saygınlığını korumak amacıyla gereken yasal yollara başvuracağım" dedi. Yargıtay Başkanı Cirit, Kılıçdaroğlu’nun “Görevlerinden ayrılsınlar, isterlerse AKP'ye kayıtlarını yapsınlar. İsterlerse Saray'a gitsinler” sözlerine ilişkin olarak, "Bu resmi gezi ve programlarda devletimizi ve milletimizi temsil edenlerle birlikte olmak son derece doğal karşılanmalıdır" ifadelerini kullandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, "Asılsız haberlerde bahse konu edilen gezilere ve toplantılara katılmam, resmi kurum ve kişiler tarafından, temsil ettiğim makam nedeniyle devlet protokolünün gereği olarak şahsıma yapılan davetlere icabet etmekten ibaret olup, gezi ve toplantılara yönelik yapılan haber ve yorumlar insani ve vicdani olmaktan uzaktır" değerlendirmesinde bulundu.

Cirit, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan haber ve yorumlarda kendisiyle ilgili gerçek dışı iddialarda bulunulmasını üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Asılsız ve gazetecilik etik ilkeleriyle bağdaşmayan haber ve yorumların şahsından çok, devletin üç temel organından biri olan yargı kurumunu yıprattığını ifade eden Cirit, şunları kaydetti:

"Asılsız haberlerde bahse konu edilen gezilere ve toplantılara katılmam, resmi kurum ve kişiler tarafından, temsil ettiğim makam nedeniyle devlet protokolünün gereği olarak şahsıma yapılan davetlere icabet etmekten ibaret olup, gezi ve toplantılara yönelik yapılan haber ve yorumlar insani ve vicdani olmaktan uzaktır. Bu resmi gezi ve programlarda devletimizi ve milletimizi temsil edenlerle birlikte olmak son derece doğal karşılanmalıdır. Bu gezi ve programlarda gurur ve onurla temsil ettiğim Yargıtay’a zarar verici herhangi bir hareketin olması da söz konusu değildir.

“Kırşehirli olan Danıştay Başkanımızın çok arzu ettiği kız yurdu müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanı tarafından verilmesinde Danıştay Başkanımızın sevincine ortak olmayı bu derece saptırmayı anlamakta zorluk çekmekteyim. Kurumumuzu yıpratma ve kamuoyunda algı oluşturma amacını güden bu neviden haber ve yorumların devam etmesi halinde yargının saygınlığını korumak amacıyla gereken yasal yollara başvuracağımı tüm kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunar, asılsız haberlerin takdirini kadirşinas halkımızın yüksek öngörüsüne bıraktığımı belirtmek isterim."

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gezilerine katılan yüksek yargı üyelerini eleştirmişti. Basın mensuplarıyla yapılan toplantıda bir gazetecinin, “Yüksek yargının mensupları Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Rize gezisine eşlik etti. Son olarak da Kırşehir gezisinde Erdoğan sizi eleştirirken alkışlamaları dikkat çekti” demesi üzerine CHP Lideri Kılıçdaroğlu şunları söylemişti:

“Yargıtay’ın, Danıştay’ın ve Sayıştay’ın başında olan yüksek yargı mensuplarının yargının bağımsızlığı ve tarafsızlığını korumaları gerekir. Üzülerek ifade edeyim, daha önce eleştirdim, yargı mensuplarının Yürütme organı ile görüntü vermeleri hele hele alkışlamaları kabul edilemez. Hiçbir demokraside, yargı dünyasında kabul edilemez.

“Tarihte hiç olmadı”

“Kendileri alkışlayabilirler, kendilerini iktidar partisine yakın görebilirler ama cübbelerini çıkarmaları lazım. Alkışlıyorlarsa gelecekler parlamentoya cübbelerini çıkaracaklar, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin artık elbisesini mi kimliğin mi taşırlar? Gelirler parlamentoya siyasete girerler. Böyle bir tablo Cumhuriyet tarihinde hiç olmadı. İlk kez böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. ‘Başkan’ diyorlar. Hangi başkandan bahsediyorsunuz, hangi başkandan? Devlet Başkanı, anayasada böyle bir tanım var mı? Kendisini o kadar kaptırmış ki Yargıtay Başkanı, şimdi kalkacak adalet dağıtacak.”

“Adalet dağıtamazlar”

“O Yargıtay Başkanı Türkiye’de adalet dağıtamaz. O Danıştay başkanı Türkiye’de adalet dağıtamaz. O Sayıştay Başkanı zaten bir anlamda AKP’nin arka bahçesi durumuna gelmiştir, adalet dağıtamaz. Bunlar adalet dağıtamazlar. Adalet en büyük darbeyi üzülerek ifade ediyorum ‘Hep siyasetçiler vurdu’ derler ama adalete en büyük darbeyi adaletin başında olan kişi vurdu. Adaleti siyasallaştırmışlardır. Böyle bir tablo asla ve asla kabul edilemez ve doğru değildir.

“AKP’ye kayıt yaptırsınlar”

“Görevden ayrılmaları, bırakmaları lazım. Görevlerinden ayrılsınlar AKP genel merkezine gitsinler kayıtlarını yaptırsınlar, istedikleri propagandayı yapabilirler. İsterlerse Sara’ya da gidebilirler. Sara’ya hizmet edebilirler hiçbir sorun yok. Anayasayı, evrensel hukuku, evrensel hukukun kuralarını, yargıyı, evrensel yargının değerlerini ayaklar altına yargının başındaki kişiler nasıl alabilirler? Böyle bir tabloya nasıl izin verebiliriz? Türkiye Cumhuriyeti’nin temelleri derinden sarsılmıştır. Sarsanlar da yargının başındaki kişilerdir. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Biz rahatsızız, sokaktaki vatandaş rahatsız. Hem kalkıp şu açıklamayı yapacak, ‘Yargıya güven yüzde 30’a indi.’ Sizin sayenizde yargıya güven sıfıra inecek. Kendi içinizde çelişkili bir dünyanız var. Bunu kabul etmiyoruz.”