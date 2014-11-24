Arınç'tan Demirtaş'a: Öcalan'ı zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz?

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, HDP'nin çözüm sürecinde çok önemli bir görev yaptığını belirterek, milletvekillerinin daha sorumlu davranması gerektiğini söyledi.



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç, Başbakan Ahmet Davutoğlu başkanlığında Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arınç, çözüm sürecine ilişkin, "HDP bugün çok önemli bir görev yapıyor. Çözüm süreci içerisinde Öcalan ile ve diğer paydaşlarla irtibat konusunda ve bir siyasi kanat olarak halkı temsil eden bir siyasi parti ve milletvekilleri olarak onların çok daha sorumlu davranması, çok daha anlayışlı olması hükümetle ilişkilerini çok daha dürüst götürmeleri gerekir. Bunun dışına çıktıkları zaman çözüm süreci bundan olumsuz etkilenir" dedi.



Arınç'tan Demirtaş'a: Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz



Demirtaş'a seslenen Arınç; "Bir tavsiyem var. Siz egosu yüksek bir insan olabilirsiniz, ama Türk siyasetinde başarılı olma şansınız var. Sahici olun. Çözüm sürecini tıkayacak hiçbir şey yapmayın. Ben kaç yerde sekretarya olabilir, bu makuldür. Ama nasıl, cezaevi şartları içerisinde. Ben bunu söylüyorum, siz sekreterya bunları bunları olsun diyorsunuz.



Üçüncü göz diyorsunuz, bir başka şey diyorsunuz. Bunların iki türlü zararı var. Bir, hükümeti zor durumda bırakıyorsunuz. İkincisi, Öcalan'ın bile talep etmediği, onun taleplerinin dışında bir takım ileri sürmek suretiyle Öcalan'ı da zor duruma düşürdüğünüzü bilmiyor musunuz? Siz kimin sözcülüğünü yapıyorsunuz da Öcalan'ı itibarsız hale getirmek istiyorsunuz? Biz dürüst bir hükümetiz. Küçük polemiklere girmek istemiyorum. Adı ne olursa olsun" dedi.

'Yargıtay Başkanı kendi adına açıklama yapmış'

Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın açıklamalarına ilişkin soruya Arınç, "Yargıtay Başkanı Sayın Alkan, kendi adına bir açıklama yapmış. Bu konuşulur, tartışılır gerekliyse Sayın Adalet Bakanımız da herhalde bu konuda bir açıklama yapabilir" yanıtını verdi.

Arınç, "Yargıtayda yeni daireler kurulmasını Sayın Adalet Bakanımız bir ihtiyaç olarak görmüşse bunu iyi bir gerekçe olarak kabul etmek zorundayız ancak Yargıtay Başkanımızın bu konudaki düşüncelerinin de dinlenmesinde, görüşülmesinde fayda olduğunu düşünüyorum" dedi.

'Edirne Valisi yanlış yapmıştır'

Arınç, Edirne'deki Büyük Sinagog'un restorasyonu tartışmalarının hatırlatılması üzerine, "Sinagog'u restore ederken bugüne kadar ibadet yapılmış bir yerden ibadet yapma imkanını, fonksiyonunu düşünmedik. Sayın Valimiz yanlış yapmıştır. Hissi davranmıştır" diye konuştu.

'İmralı'ya ziyaretler olacaktır'

İmralı ziyaretlerinin geleceğine ilişkin soru üzerine Arınç, şunları kaydetti: "Efendim, 'İmralı'ya ziyaret olacak mı?' Elbette olacak. 'Kim olacak, kaç kişi olacak?' Bunu da söyledik. Onların talepleri olur Adalet Bakanımız değerlendirir, en kısa zamanda, belki birkaç gün içinde bu ziyaret olacak. 'Hayır bu ziyaretler olmayacak' diyen oldu mu? Hayır. 'Efendim farklı insanlar da gidebilir mi ileride?' Elbette gidebilir. Makul olan her şeyi karşılıyoruz, karşılayacağız."