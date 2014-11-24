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'Sinagogu müzeye çevireceğim' diyen vali özür diledi

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, restore edilen sinagogun müze yapılacağına yönelik açıklamasından ötürü Türkiye Hahambaşılığı'ndan özür diledi

24 Kasım 2014 21:56

Edirne Valisi Dursun Ali Şahin, İsrail 'in Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına kızınca şehirde restore edilen sinagogun kullanımıyla ilgili kısıtlama kararı aldığını açıklamasının ardından özür mesajı gecikmedi.

DHA'nın haberine göre, Türkiye Hahambaşılığı-Türk Musevi Cemaati, Edirne Valisi Dursun Ali Şahin'in Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva'yı telefonla arayarak, Türk Musevi Cemaatine özürlerini ilettiğini duyurdu.

Türkiye Hahambaşılığı-Türk Musevi Cemaati tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi: "Edirne Valisi Sayın Dursun Ali Şahin, 24 Kasım öğle saatinde, Türkiye Hahambaşımız Sayın Rav İsak Haleva'yı telefonla arayarak Edirne Sinagogu ve mezarlığımız ile ilgili ifadelerinin yanlış anlaşıldığını ve bazı medya organlarında açıklamaların çarpıtılarak yapılan yayınları kesinlikle onaylamadığını belirterek, kendi beyanının da yanlış anlaşıldığından dolayı derin üzüntülerini dile getirmiş ve açıklamanın Türk Musevi Cemaati ile hiçbir ilişiğinin olmadığını Hahambaşı Rav İsak Haleva'ya ifade etmiş, Türk Musevi Cemaatine özürlerini iletmiştir."

 

Edirne Valisi ne söylemişti?

 

İsrail'in Mescid'i Aksa baskınına tepki gösteren Vali Dursun Ali Şahin, Edirne'de Musevi cemaatinin ibadet ve düğün töreni yapmak istediği sinagogu müzeye çevireceklerini belirterek, “Mescid- i Aksa’nın içinde savaş rüzgarları estiren o eşkıya kılıklı insanlar Müslümanları katlederken, biz de onların sinagoglarını yapıyoruz. İçimde büyük bir kinle söylüyorum bunu. Biz de onların mezarlıkların etrafını temizliyor, projelerini kurula gönderiyoruz. Buradaki tadilatı sona gelen sinagog sadece müze olarak tescil edilecek. İçinde bir sergileme vitrinleme yapılmayacak.” ifadelerini kullanmıştı.

 

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