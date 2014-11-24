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Yahudi kuruluşu Edirne Valisi'ni kınadı

ABD'li Yahudi kuruluşu: Bu söylemler Türkiye’deki Yahudi toplumunun hissettiği gerilimlere katkı yapıyor

24 Kasım 2014 19:45

Edirne Valiliği’nin kentteki sinagogu müzeye dönüştürme çağrısının yankıları sürerken, merkezi ABD’de bulunan İftira ve Karalama ile Mücadele Birliği kuruluşu (Anti-Defamation League - ADL), önceki gün yaptığı bir açıklama ile Edirne Valisi Dursun Şahin’in sözlerini kınadı.

Hürriyet'in haberine göre, Yahudi sivil toplum kuruluşunun başkanı Abraham Foxman, açıklamada valinin Yahudilere yönelik nefreti saklamayan bu tür “düşmanca” söyleminin Türkiye’deki Yahudi toplumunun hissettiği gerilimlere katkı yaptığını söyledi. “Sinagogda ibadete izin verilmeyeceği" yönündeki açıklamanın “saldırgan ve tehdit edici” olduğu belirtildi.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün tutumundan memnuniyet duyuldu

 

ADL bildirisinde, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün olayla ilgili tutumundan ise memnuniyet duyulduğu kaydedildi. Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, o sözlerin ardından tarihi Edirne Büyük Sinagogu’nun ibadethane olarak hizmet vereceğini belirtmişti.

Edirne Valisi Şahin, İsrail askerlerinin Mescid-i Aksa Külliyesi’ndeki Kıble Camisi’ne girmesinin ardından 21 Kasım’da, 2010 yılından bu yana restorasyonu vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sinagogun müze olarak kullanılacağını ifade ederek şöyle konuşmuştu:

“Mescid- i Aksa’nın içinde savaş rüzgârları estiren, bizzat savaş tatbikatı yapan o eşkıya kılıklı insanlar orada Müslümanları katlederken, biz de onların burada sinagoglarını yapıyoruz. İçimde büyük bir kinle söylüyorum bunu. Biz de onların mezarlıkların etrafını temizliyor, projelerini kurula gönderiyoruz. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’ndan tescilini bekliyoruz. Bizim yaklaşımımız nerede, onların yaklaşımı nerede? Yani bunu izleyicilerin takdirine sunuyorum. Buradaki tadilatı sona gelen sinagog sadece müze olarak, içerisinde hiçbir şey olmadan o şekilde müze olarak tescil edilecek.”

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