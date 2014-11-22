CHP'li Erdemir, sinagogu ibadete yasaklayan Edirne Valisi’ni istifaya davet etti

CHP Bursa milletvekili Aykan Erdemir, “O eşkıya kılıklı insanlar orada Müslümanları katlederken, biz de onların burada sinagoglarını yapıyoruz” diyen ve Edirne Büyük Sinagogu’nu Türk Musevi Cemaati’ne kullandırmayacağını açıklayan Edirne Valisi Dursun Şahin’i istifaya davet etti. “İçimde büyük bir kinle söylüyorum bunu” diyerek işlediği nefret suçunu bizzat ihbar eden Edirne Valisi Dursun Şahin’in kamu görevi icra etmeye uygun bir ruh hali içinde olmadığını belirten Erdemir, “Vali Şahin makamının itibarını ve Türkiye’nin onurunu korumak için istifa etme sağduyusunu gösteremeyecekse, vakit geçirmeden görevden alınmalıdır” dedi.

Anayasa’nın eşitlik maddesi gereği tüm vatandaşlara ayrım gözetmeksizin hizmet etmekle yükümlü olan bir kamu görevlisinin “onların burada sinagoglarını yapıyoruz, onların mezarlıklarının etrafını temizliyoruz” ifadesini kullanmasının utanç verici olduğunu söyleyen Erdemir, “devletin ayrımcı nefretin ve antisemitizmin pençesinde olduğu açıktır” dedi.

Edirne Valisi’nin açıklamalarının münferit bir vaka olarak görülemeyeceğini, geçtiğimiz günlerde Neve Şalom Sinagogu’na “yıkılacak mekan” yazısını asan kişinin de bir ilkokul öğretmeni olduğunun ortaya çıkarıldığını hatırlatan Erdemir, şu açıklamada bulundu:

“Kamu görevlilierince işlenen antisemit nefret suçlarına sıklıkla tanık olmaya başladık. Devletin en üst makamlarındaki siyasilerin çekinmeden kullandığı nefret söylemi kamu görevlilerinin de pervasızlaşmasına yol açmıştır. Yahudi vatandaşlarımızı hedef alan ayrımcılık, nefret suçu ve nefret söylemlerini araştırmak için geçtiğimiz ay Meclis’te komisyon kurulmasını teklif etmiştim. Türkiye’de antisemitizmin yükselişiyle ilgili bir araştırma komisyonunun vakit kaybetmeden hayata geçirilmesinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha görmüş olduk.”