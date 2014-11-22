"Hükümet'teki 'yeni yetmeler' çözüm sürecinde Arınç'a by-pass mı yaptı?"

Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, çözüm sürecinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın Kobanê olaylarından sonra “by-pass” edildiğine dikkat çekerek, “Hükümetin kuruluş aşamasında çözüm sürecinin sorumluluğunu üstlenen Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç geri planda kalırken, ‘yeni yetme’ diye nitelediği Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan yeniden öne çıktı” dedi.

Erdem Gül’ün Cumhuriyet’te “Arınç’a çözüm by pass’ı” başlığıyla yayımlanan (22 Kasım 2014) yazısı şöyle:

Arınç’a çözüm by pass’ı

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığında kurulan AKP hükümetinde Bülent Arınç’a, kabine dışı kalan Beşir Atalay’ın yerine çözüm sürecinin sorumluluğu verilmişti. Sürecin kabineye başbakan yardımcısı olarak giren Yalçın Akdoğan yerine Arınç’a bağlanması sürpriz olarak nitelenmişti. Arınç da bunun üzerine, “Çözüm süreci doğrudan başbakana bağlı” açıklaması yapmıştı. Ancak Kobani eylemlerine kadar olan zaman diliminde süreç Arınç’ın koordinasyonunda yürüdü. Kobani ile dondurulan süreç yeniden canlandırıldığında hükümet içinde pozisyon değişikliğini de gözler önüne serdi. Sürecin yeniden hayata tutunmasını sağlayan ilk diyalog Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın HDP’lilerle görüşmesi oldu. Ardından sürecin devam ettiğine ilişkin iki tarafın da iradesini ifade ettiği görüşme Yalçın Akdoğan tarafından gerçekleştirildi. İmralı ziyareti için karar alınması başta olmak üzere süreçteki tıkanmaya ilişkin en kritik pürüzler, Akdoğan’la HDP heyeti arasındaki bu görüşmede giderildi.

Arınç’la randevu yok

Artık sürekli yapılması kararı alınan HDP-Hükümet görüşmeleri Bozdağ’la sürdü. Önceki günkü görüşmede İmralı’ya gönderilecek yeni PKK’li mahkumlar konusu gibi müzakere sürecinin detayları da ele alındı. Ankara kulisleri, HDP heyetinin İmralı ziyareti sonrasında da hükümetle görüşmeleri sürdüreceğini gösteriyor. Hükümet adına Akdoğan ve Bozdağ’ın yanısıra hükümet adına HDP’lilerle görüşen isimlere İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın da eklenmesi öngörülüyor. Hatta Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’la da IŞİD saldırıları nedeniyle yine Kürtler açısından önem taşıyan Şengal’deki durum ve Türkiye’ye yönelik olası göçler konusunda HDP’lilerle görüşmeler bekleniyor. Ancak edindiğimiz bilgilere göre, bu görüşme trafiği ve planlanan randevular içinde Bülent Arınç bulunmuyor. Süreçteki tıkanıklığın aşıldığı bu görüşmeler sırasında Arınç’ın ortalıkta görünmediğine ve çözümle ilgili açıklama yapmadığına dikkat çekiliyor.

‘Yeni AKP’

Ankara kulislerinde Arınç’ın çözüm süreci sahnesinden birden çekilmesi birçok açıdan değerlendirme konusu yapılıyor. Arınç’ın, “Kobani eylemleri sırasında yaptığı sert suçlamaların HDP’lilerle arasını açtığına”, “Bütçe görüşmelerinde Ak-Saray’a ilişkin eleştirel açıklamaları nedeniyle geri çekildiğine” ilişkin görüşler ifade ediliyor. Ancak AKP’de çözüm sürecinde yaşanan konum değişiminin AKP’nin bundan sonra kimlerle yürüyeceğiyle bağlantı kuran analizler de yapılıyor. Siyasi kulislerdeki bu analizlerin ilgi çekici olanı şöyle:

“Yeni hükümet kurulurken, AKP’de bundan sonraki sürecin yeni ve eski kadrolar arasındaki çekişme üzerinden şekilleneceğini bizzat Arınç ifade etmişti. Arınç, Akdoğan’ın şahsında yeni kadroları ‘yeni yetmeler’ diye nitelemişti. Çözüm sürecinde Arınç’ın devre dışı kalıp, Akdoğan’ın inisiyatifi ele alması yeni yetmelerin siyasi hamlesidir. Bu, 2015 seçimleri sonrası kendini daha da gösterecek olan yeni yetmelerin hükümette ağırlığını ortaya koymasıdır. Partide de teşkilatlar öne çekilen kongre süreciyle değiştiriliyor. İkili bir şekilde seçime doğru parti tam anlamıyla yenilenecek ve ‘yeni AKP’ ortaya çıkacak. Arınç’ın temsil ettiği çoğunluğu 3 dönemlik isimlerin şimdiden yerlerini yenilere bırakma süreci başladı.”