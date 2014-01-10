Yargıtay AKP'li Şahin'den 'Yargıtay'ın imamı' belgelerini istedi

Yargıtay, AKP Genel Başkan Yardımcısı, eski Adalet Bakanı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin'in “Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkum olmuş. Yargıtay’da ’Cemaatin imamı’ diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı kendisini tanıyorum. Bu önemli kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu dosyanın kısa bir özeti ile birlikte Pensilvanya’ya göndermiştir” iddiasına ilişkin olarak elindeki bilgi ve belgeleri istedi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in "Yargıtay’ın İmamı’nı biliyoruz" sözlerinin ardından harekete geçti. Kurul, 6 Ocak’ta Şahin’e bir yazı göndererek bilgi ve belge istedi.

YARSAV, Şahin’in açıklamasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuştu. Başsavcılık, suç duyurusu değerlendirdi ve görevsizlik kararıyla Yargıtay 1. Başkanlık Kurulu’na gönderdi. Kurul da Şahin’den yazı ile bilgi istedi. Şahin’den gelecek yazı ışığında Kurul, önümüzdeki günlerde kararını açıklayacak.

AKP'li vekil Mehmet Ali Şahin ne demişti?

Şahin, "Burada ilk defa açıklıyorum. Bu haberi aldığımda uzun süre düşündüm, inanmak istemedim, araştırdım, soruşturdum ve doğru olabileceği kanaatine vardım. Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkum olmuş. Dosya Yargıtay’a gelmiş. Yargıtay’da ’Cemaatin imamı’ diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı kendisini tanıyorum. Bu önemli kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu dosyanın kısa bir özeti ile birlikte Pensilvanya’ya göndermiştir" dedi.