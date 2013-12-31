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Yargıtay'dan imam açıklaması: Belge getirin gereğini yapalım

Yargıtay: Yargıtay, her aşaması denetime tabi, keyfilik ve kişisel eğilimlere dayalı tasarrufların en kısa sürede giderildiği mekanizmalarla donatılmış bir yüksek yargı kurumudur

31 Aralık 2013 17:45

Yargıtay, AKP’li Mehmet Ali Şahin'in “Önemli bir holdingin başında bulunan bir kişi hakkında bir ceza davası var ve mahkum olmuş. Yargıtay’da ’Cemaatin imamı’ diye nitelendirilen kişi, ismi bende saklı kendisini tanıyorum. Bu önemli kişinin dosyası ile ilgili ne karar verilmesi gerektiği hususunu dosyanın kısa bir özeti ile birlikte Pensilvanya’ya göndermiştir” iddiasına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kamuoyunda yer aldığı şekliyle bu iddialar, kurumumuzca yasal girişim yapılmasını sağlayacak ve yeterli bir sonuca ulaşmayı temin edecek somut bilgiler içermemektedir. Somut bilgi ve belge ibrazı halinde gerekli yasal işlemler derhal başlatılacaktır" denildi.

Yargıtay'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Kamuoyunda, kurumumuzun da adının geçtiği bir kısım yorum ve açıklamalar yapılmaktadır.

Demokratik toplumlarda ifade özgürlüğünün bir gereği olarak, yargı her türlü eleştiriye açıktır. Ancak, polemiklere neden olacak, eleştiri niteliği taşımayan, yeterli bilgi içermeyen ve yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını zedeleyici sonuçlar doğurabilecek açıklamaların da kabul edilmesi mümkün değildir.

Yakın zamanda bir siyasi parti temsilcisi tarafından, Yargıtay aşamasındaki bir davaya ilişkin olarak; usul kurallarına aykırı, yasa dışı bir sürecin işletildiğine dair bazı iddialar ileri sürülmüştür.

Yargıtay; her aşaması denetime tabi, keyfilik ve kişisel eğilimlere dayalı tasarrufların en kısa sürede giderildiği mekanizmalarla donatılmış bir yüksek yargı kurumudur. Yapısındaki idari ve adli denetim araçlarının tümünü de etkin bir biçimde çalıştırmaktadır.

Yargıtay olarak, Anayasanın 138. maddesinde yer alan "hiçbir organ makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz" hükmü ile bağlıyız ve bu hükmün anlam ve önemine inanıyoruz. Bu inanç ve anlayışla, aynı madde çerçevesinde "bağımsız; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak" vicdani kanaatlerimize göre hüküm vermekteyiz.

Kamuoyunda yer aldığı şekliyle bu iddialar, kurumumuzca yasal girişim yapılmasını sağlayacak ve yeterli bir sonuca ulaşmayı temin edecek somut bilgiler içermemektedir. Somut bilgi ve belge ibrazı halinde gerekli yasal işlemler derhal başlatılacaktır.

 

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