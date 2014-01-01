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Mehmet Ali Şahin: İstenirse o hâkimi açıklarım

Mehmet Ali Şahin: Uzun yıllara dayanan siyasi hayatımda araştırıp kanaat sahibi olmadığım hiçbir konuda kara propaganda veya iftira amaçlı beyanım olmamıştır

01 Ocak 2014 13:57

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın açıklamasında yer alan kendisine yönelik ifadeleri reddettiğini belirterek, Yargıtay'da görevli bir 'paralel imam'ın bazı dosyaları Fethullah Gülen'e gönderdiğini yineledi ve istendiği takdirde bu ismi ilgili kurumlarla paylaşabileceğini söyledi.

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, 29 Aralık 2013 Pazar günü Karabük'te gerçekleştirilen il danışma meclisi toplantısındaki konuşmasının basında yer alması üzerine Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak'ın dün açıklama yaptığını anımsattı. Albayrak'ın açıklamasındaki bazı cümleleri paylaşan Şahin, burada yer alan "Dile getirilen iddialar son günlerde medyada yer bulmaya çalışan kara propagandanın bir parçasını teşkil eden iftiralardan ibarettir" ifadesini hatırlattı.

"Uzun yıllara dayanan siyasi hayatımda araştırıp kanaat sahibi olmadığım hiçbir konuda kara propaganda veya iftira amaçlı beyanım olmamıştır" değerlendirmesinde bulunan Şahin, Albayrak'ın açıklamasında kendisine yönelik yer alan ifadeleri şiddetle reddettiğini dile getirdi.

Şahin, açıklamasında şunlara yer verdi:

"Gündeme getirdiğim ve yeni öğrendiğim konunun ayrıntıları ile ilgili sahip olduğum bilgileri yetkili merciin usulünce talebi halinde paylaşabileceğimi de ifade etmek isterim. Avukat Sayın Albayrak, konuşmamdaki bazı cümlelerin nezaket ve edep sınırlarını aştığını iddia etmektedir. Bu anlama gelecek hiçbir beyanım olmamıştır. Üstelik, 'Hocaefendi, 'adalet neyi gerektiriyorsa ona göre karar verin' demiş. 'Allah razı olsun' demek suretiyle kendisi takdir edilmiştir.

'Hocam, artık Türkiye'ye dönün lütfen. Türkiye'de sizin isminiz kullanarak fitne yayılıyor. Gelin, buna vaziyet edin, sizi seviyoruz. Hakkımızda ne söylerseniz söyleyin, sizi seviyoruz' cümleleri mi nezaket ve edep sınırlarını aşmaktadır? Ben, Fethullah Gülen Hocaefendinin yaptığı duaları da, kendi ağzından ilk kez duyduğum kamuoyunda beddua olarak algılanan yakarışlarını da anlayabilecek ferasete sahibim."

 

'Talihsiz, çalakalem bir açıklamadan ibaret kalmıştır'

 

Konuşmasının "yolsuzluk konusunu perdelemek amacını taşıdığı", "konuşmada yolsuzluk konusuna hiç değinilmediği" iddialarının da doğru olmadığını vurgulayan Şahin, konuşmasında "Kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Hata yapan kim olursa olsun hesabını biz sorarız. Eğer tutuklanan bakan çocukları bir hata yapmışlarsa, evlerinde bulunan paraların hesabını doğru dürüst veremiyorlarsa onlar da hesaplarını vereceklerdir. Babalarının bu işte bir kusuru var mı? O da araştırılır" dediğine dikkati çekti.

Konuşmasında, hiç kimsenin hakkında kesinleşmiş yargı kararı olmadan suçlu ilan edilemeyeceğini söylediğini aktaran Şahin, "Ama Sayın Başbakanımız, elimizde suçlu olduğuna dair bir yargı belgesi olmamasına rağmen, ismi geçen bakan arkadaşlarımızı bakanlıklardan alarak yenilerini atadı. Biz AK Partiyiz. En ufak bir lekeyi bünyemizde barındırmayız, barındırmamak zorundayız" ifadelerini kullandığına vurgu yaptı.

Şahin, açıklamasında, "Görülmektedir ki muhterem Fethullah Gülen Hocaefendinin avukatı Sayın Nurullah Albayrak'ın yaptığı tarafımı itham eden açıklama, maalesef, söz konusu konuşmamın bütünü incelenmeden yapılan, talihsiz, çalakalem bir açıklamadan ibaret kalmıştır" ifadelerine yer verdi.

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