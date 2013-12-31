Gülen'den AKP'li Şahin'e ve Cemil Bayık'a yanıt

Fethullah Gülen'in avukatı Nurullah Albayrak, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in ‘Cemaat imamı Pensilvanya’ya dosya gönderdi' şeklindeki iddiasına cevap verdi. Albayrak, M. Ali Şahin’in müvekkilimin duasının kapsamını ve mahiyetini anlayamayacağı düşünülemeyeceğine göre kendisinin şu an ülkemizin ana gündemini oluşturan yolsuzluk konusunun perdelenmesi amacına hizmet ettiği anlaşılmaktadır" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Nurullah Albayrak, kamuoyuyla paylaştığı 'açıklama ve cevap' yazısında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal gazetelerde ‘Cemaat imamı Pensilvanya’ya dosya gönderdi’ başlığı ile verilen haberlerde, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’in açıklamasında, Yargıtay’da olan bir dosyanın müvekkilime gönderildiği ve ne karar verilmesi gerektiğinin sorulduğu iddiasına yer verilmiştir. Dile getirilen iddialar son günlerde medyada yer bulmaya çalışan kara propagandanın bir parçasını teşkil eden iftiralardan ibarettir. Mevhum şahıslar üzerinden konjonktürel bir duruş sergileme ile açıklanabilecek bu konuşma içerisinde yer alan iddiaları kabul etmediğimiz gibi konuşmada geçen bazı cümlelerin nezaket ve edep sınırlarını aşan nitelikte olduğunu da ifade etmemiz gerekir. Şöyle ki; M. Ali Şahin’in müvekkilimin duasının kapsamını ve mahiyetini anlayamayacağı düşünülemeyeceğine göre kendisinin şu an ülkemizin ana gündemini oluşturan yolsuzluk konusunun perdelenmesi amacına hizmet ettiği anlaşılmaktadır. Sayın Şahin’in konuşmasının hiç olmazsa bir bölümünde yolsuzluk konusuna değinmeden tamamen kara propagandaya malzeme temin eden bir üslubu benimsemesi kabul edilemez. Söz konusu iddialar kanaate dayanılarak ifade edilemeyecek nitelikte olup, sorumluluk sahibi kişiler tarafından kanaate dayanılarak bu tür mesnetsiz iddialarda bulunulmasından kaçınılmalıdır. Israrla ifade edilmeye çalışıldığı üzere müvekkilim hiçbir zaman adalete muhalif bir davranış içerisinde olmamıştır. Kamuoyuna saygıyla sunulur.”

'Bayık'ın iddiaları çok çirkin bir komplo'

“Altmış yılı kamuoyunun önünden geçen ömründe hep barış, sulh, hoşgörü tavsiye eden, en ufak sokak olayını dahi tavsiye ve teşvik etmeyen müvekkilim, ömrünü ülkemizde ve tüm dünyada sulh adacıkları oluşturmaya adamıştır.” diyen Albayrak, bu haber hakkında hukuki girişimlerde bulunacaklarını hatırlatarak şöyle devam etti:

“Terör örgütü PKK yöneticilerinden birisi tarafından Fransa'nın başkenti Paris'te PKK terör örgütü yöneticilerin öldürülmesi olayının sorumlularının müvekkilim Fethullah Gülen ile ilişkili olabileceği iddia edilmiştir. Dünyanın en kanlı terör örgütü PKK'nın liderinin şimdiye kadar en ufak bir şiddet olayının içinde olmayan müvekkilimi ve onu seven insanları yine kendi terör örgütü mensubu kişilerinin öldürüldüğü karanlık bir suikast ile irtibatlı göstermesi çok kirli bir komplonun tezahürüdür. Altmış yılı kamuoyunun önünden geçen ömründe hep barış, sulh, hoşgörü tavsiye eden, en ufak sokak olayını dahi tavsiye ve teşvik etmeyen müvekkilim, ömrünü ülkemizde ve tüm dünyada sulh adacıkları oluşturmaya adamıştır.Bu haber, camiayı ve Hizmet Hareketi'ne yönelik bir komplonun parçası olup ülkemizde müvekkilime ve camiaya saldıranların kimlerle ittifak içinde olduğunu göstermesi açısından da ibretamiz bir vakıadır. Külliyen yalan olan bu haber hakkında gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızı kamuoyuna saygı ile duyurulur.”