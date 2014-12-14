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Yargıçlar Sendikası Başkanı: Bu sivil darbedir; hukuk ve yargı, sopa gibi kullanılmaktadır

'Hukuk ve demokrasiye yönelik bu saldırılar karşısında, herkese hukuk, herkese adalet diyoruz'

14 Aralık 2014 19:29

Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu 14 Aralık'ta aralarında Gülen cemaatine yakın gazeteci, senarist ve polislerinden bulunduğu çok sayıda kişiye yönelik operasyon ile ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Eminağaoğlu açıklamasında "bu bir sivil darbedir" dedi.

Siyasi görüşleri Gülen cemaatinin karşısında olan Eminağaoğlu'nun yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

12 Eylül askeri darbesinde, hizaya sokma aracı ve sopa olarak, asker kullanılmıştır. Şimdi yapılan ise bir sivil darbe olup, bu sivil darbede de hukuk ve yargı, sopa gibi kullanılmaktadır. Bugün, adalet mülkün yani ülkenin temeli olmaktan çıkartılıp, iktidarda kalmak için hizaya sokma aracına dönüştürülmüştür ki, bu durum asla kabul edilemez. Hukuk ve demokrasiye yönelik bu saldırılar karşısında, herkese hukuk, herkese adalet diyoruz. Hukuk ve adaletle bağdaşmayan davranışları reddediyoruz.

Ömer Faruk Eminağaoğlu

Yargıçlar Sendikası Başkanı

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