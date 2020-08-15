Yargıçlar Sendikası: Ayşe Sarısu Pehlivan'ın görevden uzaklaştırılmasının 2 ay daha uzatılması fiili azildir

Yargıçlar Sendikası, sosyal medya paylaşımlarından dolayı görevden uzaklaştırılan İzmir Karşıyaka Hâkimi ve Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan hakkındaki kararın 2 ay daha uzatılmasıyla ilgili "Yürütülen soruşturmanın 3 ay içinde bitirilmemesi en hafif haliyle mobbing , en ağır haliyle fiili azildir" dedi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'le ilgili "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yaptığı gerekçesiyle 3 ay önce görevinden uzaklaştırılan hakime Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında başkanı olduğu Yargıçlar Sendikası açıklama yaptı.

Görevden uzaklaştırma kararının ağır mağduriyet yarattığının vurgulandığı açıklamada "Sadece Twitter paylaşımları nedeniyle yürütülen bu soruşturmanın 3 ay içinde bitirilmemesi ve yeniden uzatma kararı verilmesinin mantıklı bir açıklaması olmadığı gibi söz konusu bu durum en hafif haliyle mobbing en ağır haliyle fiili azil olarak değerlendirilmektedir" denildi.

Yapılan açıklamada, Pehlivan'ın sosyal medyadaki paylaşımlarının hiçbir şekilde suç unsuru içermediği belirtildi. Açıklamada, ifade özgürlüğü kapsamında olan bu hususun soruşturma konusu yapılarak görevden uzaklaştırma şeklinde tedbir kararının verilmesinin hak ve hukuk ihlali olduğu dile getirildi.

Açıklamada, ''Kimi yargıç ve savcıların geçmişteki açıkça siyaset içeren, suç işlemiş bazı kişileri övme niteliğindeki paylaşımlarına dokunulmazken, sendika başkanımızın böyle bir işleme muhatap yapılması hakkaniyet duygusunun ağır bir ihlalidir'' ifadeleri yer aldı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'na ise kararı kaldırma çağrısı yapıldı

Yargıçlar Sendikası'nın açıklama metni şu şekilde:

Ne olmuştu?

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmış ve görevinden uzaklaştırmıştı.

Pehlivan, 322 günlük ölüm orucunu sonlandırdıktan iki gün sonra yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünden önce "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yapmıştı. Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından da üzüntüsünü dile getirmişti.

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