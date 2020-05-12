Hakkında inceleme başlatılan Yargıçlar Sendikası Başkanı Pehlivan: Ben yaşam hakkını savunuyorum; birileri komşularını fişlediklerini söylüyor

Konser yasaklarının kaldırılması ve tutuklu üyelerinin serbest bırakılması için ölüm orucu eylemini 323 gün sürdüren, eylemini sonlandırdıktan iki gün sonra hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkındaki paylaşımı nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Yargıçlar Sendikası Başkanı Ayşe Sarısu Pehlivan, "Ben yaşam hakkını savunuyorum ama birileri ellerindeki silahlardan bahsederek, komşularını fişlediklerini söylüyor" dedi.

DW'den Hilal Köylü'nün haberine göre, Türkiye'de bir nefret düzeninin hâkim olduğu söyleyen Pehlivan, bu dilin çok ağır sonuçları olacağını söyledi. Pehlivan şu ifadeleri kullandı:

"Bir grup tarafından linç kampanyası başlatıldı. Sonrasında gazete haberlerine konu yapıldım, A Haber'e konu yapıldım. Sonrasında hakkında HSK tarafından soruşturma başlatıldı, sosyal medyadan öğrendim. Bir hukukçu olarak olmaması gereken bir şey. Son yaşanan olaylar Türkiye'de bir nefret düzeninin hakim olduğunu gösteriyor. Bu herkesin ağzında kendisi gibi olmayanı suçlayıp ezip geçme şeklinde bir durum ortaya çıkarttı. Bu dilin sonuçları gerçekten çok ağır ve geri dönülemez yaralar açmakta. Biz hukuk devleti olmak zorundayız."

Pehlivan, yazar Sevda Noyan'ın 'Bizim aile 50 kişiyi götürür' ifadelerini hatırlatırken, "Ben yaşam hakkını savunuyorum. Bu paylaşımlarım insanlarım yaşama hakkına sahip olduğu, kutsal bir hak olduğu yönünde. Birileri sosyal medyada ellerindeki silahlardan bahsederek komşularını fişlediklerini ve 'son derece donanımlıyız' diyen ifadeler var" şeklinde konuştu.