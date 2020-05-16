Görevden uzaklaştırılan hâkim Ayşe Sansu Pehlivan: Geri adım atmam; vatan kimsenin tekelinde değildir

Ölüm orucunda hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek için attığı tweet yüzünden görevden alınan hâkim Ayşe Sansu Pehlivan, “Çapulcu kesim aydınları hedef alıyor. Geri adım atmam. Vatan kimsenin tekelinde değildir” dedi.

Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölüm orucunu son verdikten 2 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını yitirmesinin ardından attığı tweet için görevden uzaklaştırılan İzmir Karşıyaka Hakimi Ayşe Sansu Pehlivan, Cumhuriyet'ten Mehmet İnmez'e konuştu. Paylaşımının ardından sosyal medyada ve iktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen hâkim Ayşe Sarısu Pehlivan hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararıyla ilgili şunları söyledi:

“Kamuoyunun linç kampanyasının nelere mal olduğunu görmüş olduk. Bir kesim, bizim gibi aydın, demokrasi ve insan hakları diyen insanları yok etmek için elinden geleni yapıyor. Çapulcu kesim aydınları hedef alıyor. Maalesef birileri onların oyuncağı oluyor. Ben burada geri adım atmam, çünkü benim düşüncem yanlış değil. İnsan haklarını ve yaşamı savundum. Ölümü, kavgayı mı savunsaydım? İnsan ve aydın olarak yaşam hakkını savunmak zorundayım. Hiç gerekçe olmadan 3 ay boyunca tedbiren görevden alındım, şaşkınım. Tabii ki bu karar bana ve benim gibi düşünenlere gözdağı vermek. ‘Konuşmayın, susun’ diyorlar. İnsan olarak bunu söyledim. Bu düşüncemden vazgeçemem. Söylemlerim yanlış değil. Ölümler üzerine söylenen bir cümle. HSK’nin bulunduğu durum çok vahim. Aslında bu durum tartışılmalı”

Ne olmuştu?

Pehlivan, 322 günlük ölüm orucunu sonlandırdıktan iki gün sonra yaşamını yitiren Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in ölümünden önce "Türküler kimseye zarar vermez" paylaşımını yapmıştı. Pehlivan, İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından da üzüntüsünü dile getirmişti.

Hükûmete yakınlığıyla bilinen A Haber, Sabah gazetesi ve Takvim Pehlivan'ı paylaşımları nedeniyle hedef göstermişti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve Karşıyaka Hâkimi Ayşe Sarısu Pehlivan'ın sosyal medya paylaşımlarını gerekçe göstererek hakkında inceleme başlatmıştı.