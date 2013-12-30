'Yargı Sabahat Tuncel'in polis müdürüne attığı o tokadın hesabını soruyor'

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, PKK üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için milletvelliği düşmesi gündemde olan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in cezasıyla ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, "Sebahat Tuncel'in bir polis memuruna atmış olduğu bir tokat günlerce aylarca tartışıldı. Yargı o tokatın hesabını şimdi soruyor" dedi.

Avukat Ercan Kanar ise, mahkemenin karar verirken ispat için kullandığı araçların hepsinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamanın satır başları şöyle:

'Mahkemenin ispat için kullandığı araçların hepsi hukuka aykırı'

Avukat Ercan Kanar, mahkemenin karar verirken ispat için kullandığı araçların hepsinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İbrahim Çakmaz adlı yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında sayısız soruşturma açılmış ve hükmü bulunan şahsın çelişkili beyanları temel bir ispat aracı olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki bu şahıs 14.09.2006 tarihli savcılık ifadesinde 'intikam almak amacıyla atfı cürümlerde bulunduğunu' itiraf etmiştir" dedi.





'Polise tokat attıktan sonra dosyaya gizli tanık konuldu'

Dava dosyasına mütalaadan yıllar sonra ve karardan bir yıl önce nereden üretildiği belli olmayan yapay bir "gizli tanık" dahil edildiğini ve ispat aracı konumu verildiğini ifade eden Kanar, "Bu gizli tanığın 2011 Newroz'un da Silopi'de müvekkilin bir emniyet görevlisi ile yaşanan tartışmadan sonra dosyaya ithal edilmesi son derece düşündürücüdür" diye konuştu. Kanar, Tuncel'in Silopi'de emniyet görevlisi ile tartışmasının ardından dosyaya gizli tanık konulmasına dikkat çekti.







"Yargı o tokatın hesabını kesmiştir"

Sebahat Tuncel'in bir polis müdürüne 2011 nevruzunda atmış olduğu tokata değinen Epözdemir “Yargı o tokatın hesabını şimdi kesti. Bu kararın başkaca izah edilebilir tarafı yok" dedi. Epözdemir meclisin, Yargıtay'ın vermiş olduğu bu kararı Tuncel'in yüzüne milletvekilliği sona erene kadar okumamasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.

