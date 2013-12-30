T24 LogoT24 Logo
Politika

'Yargı Sabahat Tuncel'in polis müdürüne attığı o tokadın hesabını soruyor'

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hapis cezası onanan, HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel ile ilgili kararı bir 'hesap sorma' olarak niteledi

30 Aralık 2013 19:24

Özgürlükçü Hukukçular Derneği, PKK üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onandığı için milletvelliği düşmesi gündemde olan HDP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'in cezasıyla ilgili İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Özgürlükçü Hukukçular Derneği Başkanı Fırat Epözdemir, "Sebahat Tuncel'in bir polis memuruna atmış olduğu bir tokat günlerce aylarca tartışıldı. Yargı o tokatın hesabını şimdi soruyor" dedi.

Avukat Ercan Kanar ise, mahkemenin karar verirken ispat için kullandığı araçların hepsinin hukuka aykırı olduğunu belirtti. Açıklamanın satır başları şöyle:

 

'Mahkemenin ispat için kullandığı araçların hepsi hukuka aykırı'

 

Avukat Ercan Kanar, mahkemenin karar verirken ispat için kullandığı araçların hepsinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, "İbrahim Çakmaz adlı yüz kızartıcı suçlar nedeniyle hakkında sayısız soruşturma açılmış ve hükmü bulunan şahsın çelişkili beyanları temel bir ispat aracı olarak kabul edilmiştir. Kaldı ki bu şahıs 14.09.2006 tarihli savcılık ifadesinde 'intikam almak amacıyla atfı cürümlerde bulunduğunu' itiraf etmiştir" dedi.


 
'Polise tokat attıktan sonra dosyaya gizli tanık konuldu'

 

Dava dosyasına mütalaadan yıllar sonra ve karardan bir yıl önce nereden üretildiği belli olmayan yapay bir "gizli tanık" dahil edildiğini ve ispat aracı konumu verildiğini ifade eden Kanar, "Bu gizli tanığın 2011 Newroz'un da Silopi'de müvekkilin bir emniyet görevlisi ile yaşanan tartışmadan sonra dosyaya ithal edilmesi son derece düşündürücüdür" diye konuştu. Kanar, Tuncel'in Silopi'de emniyet görevlisi ile tartışmasının ardından dosyaya gizli tanık konulmasına dikkat çekti.


 
 

"Yargı o tokatın hesabını kesmiştir"

 

Sebahat Tuncel'in bir polis müdürüne 2011 nevruzunda atmış olduğu tokata değinen Epözdemir “Yargı o tokatın hesabını şimdi kesti. Bu kararın başkaca izah edilebilir tarafı yok" dedi. Epözdemir meclisin, Yargıtay'ın vermiş olduğu bu kararı Tuncel'in yüzüne milletvekilliği sona erene kadar okumamasını umut ettiklerini sözlerine ekledi.
 

ETİKETLER

İHDözgür hukukçular derneğiPKKHDPSebahat Tuncelpolise tokat

İlgili Haberler

Sebahat Tuncel'in hapis cezasına onama

Sabahat Tuncel hakkında mahkeme tarafından verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı

HDP: Yargıtay'ın Tuncel hakkındaki kararına sessiz kalmayacağız

HDP Merkez Yürütme Kurulu, Sabahat Tuncel'in hapis cezasını onayan Yargıtay kararına tepki gösterdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24