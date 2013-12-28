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Sebahat Tuncel'in hapis cezasına onama

Sabahat Tuncel hakkında mahkeme tarafından verilen 8 yıl 9 ay hapis cezası Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından onandı

28 Aralık 2013 15:22

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel'e PKK üyeliğinden verilen 8 yıl 9 aylık hapis cezasını oybirliği ile onadı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sebahat Tuncel, bu davada tutuklu yargılanırken 2007 yılında milletvekili seçilmiş ve tahliye edilmişti.

Anayasa'nın 84. maddesine göre, kararın TBMM’ye gönderilerek Genel Kurul’da okunması durumunda Tuncel' in milletvekilliği düşecek. Tuncel' in cezaevine girmesi de gündeme gelecek. Sabahat Tuncel 1 yıldan fazla ceza aldığı için milletvekili de olamayacak.

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