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Yaşam

'Yanlışlıkla' Kainat Güzeli ilan edilen Kolombiyalı Arevalo'ya porno teklifi

Kolombiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo 1 milyon dolarlık teklifi kabul etmesi halinde istediği partneri seçebilecek ve hangi pozisyonda seks yapacağına kendisi karar verecek

24 Aralık 2015 23:21

ABD’nin Las Vegas kentinde düzenlenen Miss Universe’te (Kainat Güzellik Yarışması) sunucunun hatası yüzünden önce birinci olduğu açıklanan, ardından durumun düzeltilmesiyle tacı gerçek birinciye vermek zorunda kalan Kolombiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo’ya bir porno şirketinden teklif geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre, porno yapım şirketi Vivid Entertainment’ın kurucusu ve CEO’su Steven Hirsch, güzellik yarışmasının sunucusu Steve Harvey’in yaptığı hatanın anlaşılmasıyla yarışmada ikinci olduğunu öğrenen Arevalo’ya mektup gönderdi. Hirsh, Arevalo’ya porno filmlerde oynaması için 1 milyon dolar teklif etti. Yapımcı, teklifi kabul ettiği takdirde, Arevalo’nun kendisine önerilen partnerlerden istediğini seçebileceği ve hangi pozisyonda seks yapacağına kendisinin karar verebileceğini söyledi. 

 

'Başına geleni avantaja çevir'

 

Diğer taraftan Hirsch’e göre, Arevalo yarışma birinciliğiyle elde edeceği şöhretten çok daha fazlasını bu yolla elde edebilir. “Başına gelenleri finansal açıdan avantaja çevirmenin yolunu biliyorum” diyen Hirsch, Arevalo’yu şu sözlerle ikna etmeye çalıştı:

“Miss Universe ya da Miss America’da birinci olan güzellerin adlarını hatırlamaya çalış. Hatırlanan tek bir isim var, o da Vanessa Williams. Bunun başlıca sebebi ise Williams’ın çıplak fotoğraflarının  Penthouse Magazine’de yer almış olması. Williams, bugün başarılı bir aktris, şarkıcı ve yazar.”

Arevalo’nun Hirsch’in teklifine cevap verip vermediği bilinmiyor. 

 

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