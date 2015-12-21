Yanlışlıkla Miss Universe ilan edildi!

ABD’nin Las Vegas kentinde dün düzenlenen Miss Universe'de (Kainat Güzellik Yarışması), yaışmayı kazanan isim yanlış anons edildi. Kazara birinci olarak ilan edilen Filipinli Pia Alonzo Wurtzbach'ın tacı geri alınarak, asıl 'birinci' Kolombiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo'ya devredildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Miss Universe güzellik yarışmasını kazanan isim yanlış açıklanıp ardından düzeltme gelince başta son 2’ye kalan güzeller olmak üzere herkes şoke oldu. Fox kanalında canlı yayınlanan yarışmanın sunucusu Steve Harvey, yarışmanın kazananın 21 yaşındaki Kolombiyalı Ariadna Gutierrez Arevalo olduğunu açıkladı. Bu sonuca göre, 26 yaşındaki Filipinli Pia Alonzo Wurtzbach da ikinci olmuştu.

Ancak Arevalo’ya tacın takılmasının ardından düzeltme yapan Harvey, sonucu yanlış açıkladığını, asıl kazananın Filipinli Wurtzbach olduğunu söyledi. Bunun üzerine Arevalo, şaşkınlık içinde tacı Wurtzbach’a devretmek zorunda kaldı. Böylece 40 yıldan uzun süredir ilk kez Filipinlerden Miss Universe güzeli çıkmış oldu. ABD’li Olivia Jordan da 3. oldu.

Yarışmanın ardından Twitter hesabından açıklama yapan Harvey, “Yaptığım bu büyük hatadan dolayı her iki güzelden de özür diliyorum. Berbat hissediyorum” ifadelerini kullandı. Sahnenin arka tarafında yaşananları değerlendiren Arevalo da “Alışılmadık bir taç töreniydi” dedi.