'Yandaşlar cümleleri çarpıttı, arkamda Deniz Baykal var demedim'

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekilliği'nden istifa ederek, genel başkanlığa aday olduğunu açıklayan Muharrem İnce, CHP'nin yeni ruhunu temsil ettiğini dile getirdi.



CNN Türk canlı yayınında Şirin Payzın’ın sorularını yanıtlayan Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında ‘diktatör’ kelimesini sarf etmediğini söyledi.

Muharrem İnce’nin açıklamalarından bazı satırbaşları şöyle:

"Kılıçdaroğlu’na diktatör demedim. Konuşmamda “parti içinde duyduğum blok listenin geri döneceği yönündeki söylentiler üzerine konuştum. Ağzımdan ‘diktatörsün’ cümlesi çıkmadı. “Eğer böyle bir blok liste gelirse bu diktatörlük olur” dedim. “Bunları yaparsanız diktatör olursunuz” dedim.

'Yandaşlar cümleleri yine çarpıttı'

Arkamda Deniz Baykal var demedim. Ben genel başkan olmak istiyorum bu partiye. Benim arkamda Gezi ruhunun gençleri var, Erdal İnönü'nün beyefendi kişiliği var, diyerek CHP’nin geçmiş genel başkanları saydım. Sadece Baykal var demedim. Yandaşlar cümleleri yine çarpıttı. Kılıçdaroğlu’nun adı geçmedi bir tek. Çünkü o şu an benim rakibim. Onun da adını geçiririm.

'Deniz Baykal'la gizli görüşmedim'

Baykal’la gizli görüşmedim. Bursa’ya bir düğüne gidiyordu. Yalova’dan geçerken kazanan CHP’li Belediye Başkanı’nı kutlamak istedi. Ben de oranın vekili olduğum için basının önünde buluştuk. Yüz kere gelsin yine buluşuruz. Bu haberler bilinçli haberler. Beni daraltıp küçültmek istiyorlar. Ben bu partiye genel başkan olmak istiyorum. Kılıçdaroğlu’nun da 130 vekilin de desteğini istiyorum. Ama evet ben kimsenin adamı değilim. Ben CHP’nin makus tarihini değiştireceğim. İki seçimde başarılı olmazsam ben istifa etmeyeceğim. Zaten tüzüğümüzde bu olacak. Otomatik olarak düşmüş olacak başkanlığım.

'Ecevit'in aldığı yüzde 40'tan fazla oy neydi?'

- Ben yeni bir ruhu temsil ediyorum. Ama dört seçimde de gemiyi karaya oturtmuş bir liderin partiyi iktidara taşıyacağına inanıyorlarsa onu desteklesinler. Ama biz bu işe inanıyorum, yapacağım diyorum. Ben yeni bir ruh temsil ediyorum. Eğer bir teknik direktör her sezon takımını 2 puan 2 puan artırıyorsa takımın başında onu tutar mısınız? Takımı şampiyon yapacak birini teknik direktör yaparım. Kılıçdaroğlu’nun yüzde 26 oy aldı CHP’nin sınırı bu derseniz Ecevit‘in aldığı yüzde 40′tan fazla oy neydi?"