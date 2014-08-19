HDP'li Önder'den CHP'li İnce'ye: CHP’yi bırak, bize gel

CHP genel Başkanlığı’na aday olduğunu açıklayan Muharrem İnce’ye telefon açan HDP’li Sırrı Süreyya Önder, “Sen bırak CHP’yi bize gel” esprisi yaptı.

CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CHP Grup Başkanvekiliği görevinden istifa etti ve partisinin 5-6 Eylül tarihlerinde Ankara’da yapılacak 18’inci Olağanüstü Kurultayı’nda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun rakibi olacağını açıkladı.

Okan Konuralp’in Hürriyet’teki haberine göre, İnce’nin kazanması halinde Genel Sekreter ve Parti Sözcüsü olarak birlikte çalışacağı isimleri de önümüzdeki günlerde açıklayabileceği; genel teamüllerden farklı kurultay öncesinde PM listesini de ilan edebileceği öğrenildi.

İnce’yi adaylık açıklaması sonrası ilk arayan isimlerden biri HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder oldu.

İnce’ye, “Sen bırak CHP’yi bize gel” esprisi yaptığı öğrenilen Önder, “Kurultay sürecinde başarılar diliyorum” dedi.