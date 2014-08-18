CHP'li İnce: Genel başkan olursam milletvekillerini ben değil, üyeler seçecek

Muharrem İnce CHP Grup Başkanvekilliği görevinden istifa ettiğini ve Genel Başkanlığa aday olacağını açıkladı. İnce, "Genel başkan olursam milletvekillerini ben değil, üyeler seçecek" dedi.

"Gezi ruhu ve gezi gençliğin dinamizmini partiye ve ülkeye yansıtmak zorundayız" diyen İnce, "Bütün bunların yapılabilmesi için de Türkiye’de CHP’ye ihtiyaç vardır ve bunun için genel başkanlığa adayım" ifadesini kullandı.

İnce, TBMM'de basın açıklaması yaptı.

İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

Yolsuzluğu, yoksulluğu yasakları yok edeceğiz diye gelenler bugün 3 y konusunda uzman olmuşlardır. Yok edilmesi gereken derin devlet yerini yeni kabadayı kılıklılara bırakmıştır.

Türkiye’nin yeniden yapılanmasına ihtiyaç vardır.

Yönetimde yönetim sistemin değişen ihtiyaçlara cevap veren reformlar yapılamamıştır. Politik çürüme engellenememiştir. Devlet millet çatışması algısı önlenememiştir. Cumhuriyetin yurttaşlık ilkesini dayalı hukuk önünde eşitlilik sağlanamamıştır. Laiklik din düşmanlığı olarak algılatılmıştır. Bu noktada acil politikalar şunlar olmalı:

- Özgürlükçü demokrasiye ulaşmak ve yeni anayasa yapmak

- AB ve 2023’de tam üyelik hedef olmalı

- Dış politikanın saptırılan ekseni barış odaklı eksenine çevrilmeli

- Kürt sorunun çözümünde TBMM etkin olmalı siyasi sorumluluğu olmayanlar etkin olmamalıdır

- Bağımsız yargıya olan güven yeniden kurulması

- Kişiselin özel hayatına müdahale kaldırılmalı

- Eğitim sistemindeki yozlaşma engellenmeli

- Gezi ruhu ve gezi gençliğin dinamizmini partiye ve ülkeye yansıtmak zorundayız, çevre yağmasına son vermek zorundayız.

'Görevimden istifa ediyorum'

Bütün bunların yapılabilmesi için de Türkiye’de CHP’ye ihtiyaç vardır. Bu ülkede bağımsızlık ilkesinin geliştirilmesi,. Laik cumhuriyet anlayışı, hukuk devleti CHP sayesinde gerçekleşmiştir. Ülkemizin bunca sorununa CHP yönetimin çözümü yoktur. Bugün itibariyle yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen görevimden istifa ettim. Az önce dilekçemi gönderdim sayın Genel Başkan’ı aradım.

'Aday olacağım'

Tabii ki ne için bıraktığımı biliyorsunuz. Kurultayımızın tarihi belli oldu, genel başkanlığa aday olacağım. Ancak bu açıklamayı partimde ayrıntılı biçimde yapabilirim fakat grup başkanvekili olarak son kez Meclis’te yapınca adaylığımı açıklamış olacağım. Ayrıntılı açıklamayı partimde yapacağım.

CHP geleneğinde olmayan seyircisiz, baskın kurultay yapılmasını anlıyorum. Millet olmayan sinema salonu gibi salında kurultay yapılmasını sizler gibi anlıyorum. Bunun için aday oluyorum.

'Partinin evlatlarını korumak istiyorum'

Bugün genel başkana genel merkeze bağlılıklarını belirten örgüt yöneticileri o listeler açıklandığında sakın bana “Ne kadar haklıymışsın” demesinler. Ben partinin evlatlarını korumak istiyorum.

'İlk işim tüzüğü değiştirmek olacak'

CHP’nin tüm üyelerine ve sorumlu kurultay delegelerine sesleniyorum: Beni genel başkan seçerseniz ilk işim tüzüğü değiştirmek olacak.

1-Partide demokrasi olacak 2- Bırakın yüzde 1 5 kontenjanı arttırmayı o kontenjanı kullanamayacağım. Siyasi partiler tüzüğünde olan yüzde 5’i kullanacağım. Mevcut yapının yüzde 15’in yetmediğini bunu da arttırmak istediğini görüyorum. Parti içi bütün seçimler üyelerle olacak. Delegelik sistemi değil artık üyelerle olacak. Bütün adaylıklar üye bazında belirleneceği için parti sandığa tıpış tıpış değil koşa koşa gidecektir.

'Partiyi 1. yapamayan genel başkan istifa etmiş sayılacak'

Güçlü genel sekreterlik makamını yeniden oluşturacağım. İlk iki seçimde partiyi 1. Parti yapamayan genel başkan istifa etmiş hükmünü koyacağız. O koltuğa yapışıp kalmak yok. İlk 2 seçimde hangi genel başkan olursa olsun partiye 1. Parti yapamayan genel başkan gider.

Tayyip Erdoğan çıkıp diyor “1. Çıkamazsam istifa ederim” diyor. Bunu söyleyemiyorsanız. O resti siz çekin. Çekemediğiniz için yüzde 5 gidiyor. Bundan sonra Muharrem İnce değil parti çekecek o resti.

Gelin bir iddiaların peşine düşün umuda gelin. Bunları yenelim Türkiye’yi rotasına yeniden oturtalım. Evde erkenden seçim akşamı ve gitmeyelim. Şenlik yeri olsun genel merkezin önü. Ben siyasette katılımı adil paylaşımı ve devlette saydamlığı hedef gören bir CHP’liyim. Kendi içinde demokrasiye gerçekleştirmiş CHP’nin kısa sürede milletin gönlüne gireceğine inanıyorum.

Ama bu yönetim anlayışımla bunları mümkün görmüyorum

Soru cevap

- Kurultayda şansınızı nasıl görüyorsunuz?

Sen benim daha kurultay konuşmamı görmemişsin. Onu bildikleri için küçücük bir salında yapıyorlar. Şöyle olmalı 20 bin kişi o 20 bin kişiye konuşma yapmalıyım ki “Geliyoruz iktidar olacağız” benim çocukluğumda olduğu gibi… Sen o kurultay konuşmasını gör. Siz bakmayın şuradan delege buradan il başkanı açıklama yaptı. Biz il başkanıyken de bize telefon gelirdi açıklayın bakalım desteğinizi denirdi. Haa seçimdir kazanamadım ben 15 yaşında da CHP’deydim şimdi de.

- Feyzioğlu’nun da başkanlık adaylığı söz konusu?

Herkes aday adayı olabilir. Ben yola çıkmışım benim geri adımım yok artık. Bir takım farklı açıklamalar görüyorum. Bundan sonra geri adımım yoktur.