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Dünya

Yanardağdaki kurtarma çalışmalarına ara verildi

Japonya'da önceki gün patlayan Ontake Yanardağı'ndaki kurtarma çalışmaları, yeni patlamalar meydana gelebileceği için askıya alındı

29 Eylül 2014 18:39

Önceki gün patlayan Japonya'nın en büyük ikinci yanardağı Ontake'deki kurtarma çalışmaları askıya alındı. Yetkililer, yanardağın zehirli gaz, kaya ve kül püskürtmeye devam ettiğini söylüyor.

BBC Türkçe’nin haberine göre, yüzlerce itfaiye görevlisi, polis ve askerin katıldığı kurtarma çalışmalarının askıya alınmasından önce, yanardağda bulunan bazı cesetler helikopterlerle taşındı.

Yanardağın beklenmedik şekilde patlaması sonucu en az 30'u dağcı 36 kişinin öldüğü sanılıyor. Cesetlerden bazılarının yanardağın kraterine yakın olduğu bildiriliyor. Kayıp yakınları ise yakındaki bir ilkokulda endişeli bir şekilde beklemeye devam ediyor.

Ontake Yanardağı, Japonya'nın başkenti Tokyo'ya yaklaşık 200 kilometre uzaklıkta. Yanardağ patladığı sırada bölgede yüzlerce dağcı bulunuyordu. Dağcıların birçoğu, bir süre mahsur kaldıktan da sonra güvenli bir şekilde dağın eteğine indi.

Japonya Meteoroloji Birimi ise yanardağda yeni patlamalar meydana gelebileceği uyarısı yaptı.

 

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