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Dünya
Deutsche Welle

Ontake Yanardağı can aldı

Japonya’nın Ontake Yanardağı’nda meydana gelen patlama, dağcıları hazırlıksız yakaladı. En az 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişiden haber alınamıyor.

27 Eylül 2014 20:36


3 bin 67 metre yüksekliğindeki Ontake Yanardağı'ndaki patlama, zirve tırmanışı yapan dağcıları hazırlıksız yakaladı. Patlama sırasında yanardağ ağzı çevresinde yaklaşık 250 kişi bulunuyordu.

Yanardağ patlamadan sonra 9 saat boyunca etrafa kül, kaya ve duman püskürttü. Kyodo News dört kişinin yanardağdan çıkan külün altından çıkartıldığını duyurdu.

Afet sonucunda en az 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişiden haber alınamıyor. En az 32 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan 10'unun bilincinin kapalı olduğu belirtiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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