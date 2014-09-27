Ontake Yanardağı can aldı



3 bin 67 metre yüksekliğindeki Ontake Yanardağı'ndaki patlama, zirve tırmanışı yapan dağcıları hazırlıksız yakaladı. Patlama sırasında yanardağ ağzı çevresinde yaklaşık 250 kişi bulunuyordu.

Yanardağ patlamadan sonra 9 saat boyunca etrafa kül, kaya ve duman püskürttü. Kyodo News dört kişinin yanardağdan çıkan külün altından çıkartıldığını duyurdu.

Afet sonucunda en az 1 kişi hayatını kaybederken 7 kişiden haber alınamıyor. En az 32 kişinin yaralandığı olayda yaralılardan 10'unun bilincinin kapalı olduğu belirtiliyor.