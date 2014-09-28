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Dünya

Japonya’daki yanardağ patlamasında 30 dağcı hayatını kaybetti

Japonya’da Ontake Yanardağı’nda, zirve tırmanışı yapan 250 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler kurtarılırken 30 dağcının cesedine ulaşıldı

28 Eylül 2014 15:25

Japonya’daki Ontake Yanardağı’nda, Cumartesi günü meydana gelen patlama nedeniyle mahsur kalan dağcılara yardıma giden kurtarma ekipleri, 30 kişinin cansız bedeninine ulaştı.

BBC Türkçe’nin haberine göre, 3 bin 67 metre yüksekliğindeki Ontake Yanardağı'ndaki patlama sırasında çevrede 250 kişi bulunuyordu. Zirve tırmanışı yapan dağcıları hazırlıksız yakalayan patlama sırasında bu 250 kişi dağda mahsur kaldı, ancak bunların önemli bir bölümü güvenli bir şekilde dağın eteğine indi.

Ölen 30 dağcının bedeni ise dağın zirvesinin yakınlarında bulundu. Kurtarma ekipleri, bulundukları sırada dağcıların nefes almadığını ve kalplerinin durmuş olduğu belirtti. Dağcıların ölümünü teyit eden resmi açıklamanın ise tıbbi tetkik sonrası yapılması bekleniyor.

Cumartesi günkü patlamayla ilgili önceden neden uyarıda bulunulmadığı belirsizliğini koruyor. Japonya'da gözlemciler, volkanların hareketlerini yakından takip ederek herhangi bir hareket fark ettiklerinde bunu dağcılara bildiriyor.

Başkent Tokyo'nun yaklaşık 200 kilometre batısındaki volkan Cumartesi günü harekete geçmiş, havaya kül ve kaya parçaları püskürtmüştü. Ontake dağı son olarak 2007'de harekete geçmişti.

İşte mahsur kalan dağcılardan birinin cep telefonuyla kaydettiği o anlar:

 

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