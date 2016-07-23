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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yamanlar Koleji'nde seçim sandıkları ve çuvallar bulundu

Kayyım heyeti tarafından Yamanlar Koleji'nin ismi '15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu' olarak değiştirildi

23 Temmuz 2016 00:13

İzmir'de, darbe girişimi soruşturması kapsamında kayyum atanan Yamanlar Koleji binasının girişinde seçim sandıkları bulundu.

DHA'nın haberine göre; İzmir'de, darbe girişimi soruşturması kapsamında kayyum atanan Yamanlar Koleji'nin ilkokul ve ortaokul bölümünün adı, İsrafil Kömürcü başkanlığındaki kayyım heyeti tarafından '15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu' olarak değiştirildi. 

Fethullah Gülen'in ABD'ye gitmeden önce zaman zaman kullandığı belirtilen odanın da yer aldığı binanın giriş kısmında, genel seçimlerde kullanıldığı düşünülen seçim sandığı ve çuvallarla, oy kullanma paravan demirleri bulundu.

Normal şartlarda okulda bulunmaması gerektiği öğrenilen sandık ve çuvallarla ilgili bir de tutanak hazırlandığı belirtildi.

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