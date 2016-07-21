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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yamanlar Koleji’ne kayyım atandı

Toplam 29 eğitim kurumunun bağlı olduğu Sema ve Şelale A.Ş'ye kayyım atandı

21 Temmuz 2016 23:18

Darbe girişimi kapsamında, ‘paralel yapı’yla bağlantılı olduğu iddiasıyla Yamanlar Kolejinin de aralarında bulunduğu 29 eğitim kurumunun bağlı olduğu Sema ve Şelale A.Ş'ye kayyım atandı.

Hürriyet’in haberine göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonlarında elde ettiği bilgi ve belgeler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı birimlerin incelemeleri sonucu ‘paralel yapı’ya eleman kazandırdığı, mali destek sağlandığı iddiaları doğrultusunda, merkezleri İzmir'de bulunan Sema AŞ ile Şelale AŞ'ye kayyım atandı. 

Atanan kayyımla, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli Eğitim İl Müdürlüğü ekipleri nezaretinde şirketlere ve şirketlere bağlı 29 eğitim kurumuna giderek idaresini devraldı.

 

626 kurum kapatılıyor

15 Temmuz darbe girişimi sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’nca, bakanlığa bağlı faaliyet gösteren ve “anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar”dan haklarında işlem başlatılan 523 özel okul ve 102 diğer eğitim kurumu olmak üzere toplam 626 kurum hakkında kapatma işlemi başlatılmıştı.

 

15 bin 200 personel açığa alındı; 21 bin öğretmenin lisansı iptal edildi

Milli Eğitim Bakanlığı'nda 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 15 bin 200 personel açığa alınmasından sonra özel kurumlarda görevli 21 bin öğretmenin lisansı da iptal edilmişti.

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