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15 Temmuz Darbe Girişimi

Gülen'in odasının da bulunduğu Yamanlar İlkokulu'nun ismi '15 Temmuz Şehitleri' oldu

Yamanlar İlkokulu ve Yamanlar Ortaokulu'na kayyım atanmıştı

22 Temmuz 2016 23:21

Paralel Yapı ile bağlantısı olduğu iddiasıyla Şelale A.Ş.'ye atanan kayyım, şirket bünyesindeki Yamanlar İlkokulu ve Yamanlar Ortaokulu'nun isimlerini değiştirdi.

Kayyım heyeti, İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları ve polis eşliğinde tespit yaptığı Bozyaka'daki Yamanlar İlkokulu ve Yamanlar Ortaokulunda isim değişikliği kararı aldı. Heyet, okullara "15 Temmuz Şehitleri İlkokulu" ve "15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu" ismini verdi.

Okulun yeni isminin yazılı olduğu afişler, bina üzerine ve girişine asıldı. Gülen'in yurt dışına çıkmadan önce "mahrem" görüşmelerini yaptığı iddia edilen özel odada Yamanlar İlkokulu ve Yamanlar Ortaokulu'nun bulunduğu binada yer alıyor. Yamanlar eğitim kurumlarının örgütte önemli bir yerinin bulunduğu, Fetullah Gülen grubuna bağlı ilk eğitim kurumu olduğu belirtilmişti.

 

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