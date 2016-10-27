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15 Temmuz Darbe Girişimi

Yalova Üniversite'sinin eski rektörü tutuklandı

Yalova merkezli 4 ilde yürütülen 'FETÖ' soruşturması kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı

27 Ekim 2016 02:11

Yalova merkezli 4 ilde, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Niyazi Eruslu da bulunuyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince daha önce Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Ömer Y, Mustafa K, M.Niyazi Eruslu, Ali D, İrfan Y, Turan U, Hüseyin E, Selim Ö, Nimet G, Ömer Faruk A, Murat A. ve Muaz G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

‘FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Yalova merkezli İstanbul, Kocaeli ve Batman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, aralarında eski rektör Prof. Dr. Niyazi Eruslu'nun da bulunduğu 20 kişi yakalanmış, 22 Ekim'de adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklanmıştı.

 

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