Yalova Üniversite'sinin eski rektörü gözaltında

Yalova merkezli 4 ilde, ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Eski Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Niyazi Eruslu'nun da aralarında bulunduğu 20 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Yalova, İstanbul, Kocaeli ve Batman'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, ‘FETÖ'nün Yalova Üniversitesi yapılanmasında bulunduğu iddiasıyla aralarında eski Rektör Prof. Dr. Eruslu'nun da bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.