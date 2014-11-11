Yalman: Darbeyi önlediğime dair haberler yalan

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Org. Aytaç Yalman, Balyoz davasında verdiği ifade ile ilgili “darbeyi önlediğine” yönelik çıkan haberleri yalanlayarak, “Bu tamamen düzmece, talihsiz ve yalan bir haberdir” dedi.

Yargıtay tarafından Balyoz davasında aldıkları mahkûmiyet kararları bozulan 62 sanığın davasında, eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök ve eski Kara Kuvveleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman tanık olarak dinlendi.

Özkök, “Balyoz, Oraj vesaire gibi planları duymadım. O konuda herhangi bir şey bilmiyorum” dedi. Yalman ise hakkında çıkan ‘darbeyi önlediğine’ dair haberlerle ilgili, “Bu tamamen düzmece, talihsiz ve yalan bir haberdir” dedi.

Anadolu 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Anadolu Adalet Sarayı’ndaki Şehit Hakan Kılıç Konferans Salonu’nda görülen davanın dünkü duruşmasına 26 tutuksuz sanık katıldı.

Fırat Alkaç’ın Hürriyet’teki haberine göre, Balyoz ana davasında geçen hafta tanık olarak dinlenen Özkök ve Yalman’a bu kez sanık ve avukatları tarafından sorular soruldu. Çetin Doğan ile görüşmesinde ‘Orduda kıpırdanmalar olup olmadığı’ yönünde soru sorduğuna ilişkin iddia üzerine bunu doğrulayan Özkök, “Kendisine kulağıma duyumlar geldiğini, ihbar mektupları geldiğini söyledim. Açıkça sordum. O da doğru olmadığını söyledi. Elimde meşru belge olsaydı yasal işlemi yapardım” dedi.

Disiplin ihlali vardı

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman ise darbeyi engellediğine yönelik iddiaları reddederek, “Darbeyi engellemiş olsam ve işlem yapmasam suç işlemiş olurum” dedi. Seminer incelemesi yapılıp yapılmadığına yönelik soruya ise Yalman, “Seminerin emirlere ne kadar uygun olup olmadığı hususunu inceledim. Bazı farklılıklar olduğunu gördüm. Gereğini yaptım. İkaz ettik ilgili arkadaşları. Hukuka itaatın esas olduğunu söyledim. Disiplin ihlali ile karşı karşıya olduğunu gördüm” diye konuştu. Özkök ve Yalman ifadelerinin ardından salondan ayrıldı. Daha sonra sanık ve avukatların itirazlarını alan mahkeme, her iki Balyoz davası arasında bağlantı bulunduğunu belirterek dijital verilerle ilgili rapor alınmak üzere her 2 dosyanın ana dava üzerinden bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 5 Şubat 2015’e ertelendi.