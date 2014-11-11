Hilmi Özkök: Çetin Doğan'ın ses kaydı geldi, CD'yi Aytaç Yalman'a incelettim, cevap gelmedi

Yeniden görülen Balyoz Davası’nda dönemin Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün dinlenmesine devam edildi. Davanın dünkü duruşmasında hâkim, avukatlar ve sanıklar Özkök’e soru yöneltti. Hâkim Özkök’e “Çetin Doğan’a ‘Orduda kıpırdanmalar var diye duydum’ dediniz mi?” diye sordu. Dönemin 1. Ordu Komutanı ve Balyoz Davası'nın bir numaralı sanığı Çetin Doğan'la yaptığı konuşmayı doğrulayan Özkök, ‘Bana doğru olmadığını söyledi’ dedi. Doğan’ın ses kayıtlarının CD halinde geldiğini, incelensin diye kuvvet komutanına verdiğini ancak rapor gelmediğini söyledi.

Öte yandan, Hilmi Özkök'ün CD''yi verdiğini iddia ettiği dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman, Özkök'ün inceleme emri vermediğini, incelemeyi kendi duyumları ve tespitleri sonrasında yaptığını ifa etti.

Bu arada, söz alan sanık emekli albay İhsan Çuhadaroğlu “Benim veya silah arkadaşlarımın herhangi bir terörist faaliyetini gördünüz mü?” deyince Özkök, buna tek kelimeyle ‘Hayır’ diye yanıt verdi.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, duruşmadaki soru cevap kısmı şöyle:

- Mahkeme Başkanı: "Çetin Doğan ile sizin bir görüşme yaptığınız ve ’Orduda kıpırdanmalar var diye duydum. Bu nedir?’ diye soru yönelttiğinizi söylüyor. Bu görüşme doğru mudur?"

- Hilmi Özkök: "Olay doğrudur. Benzer bir konuşma yapıldı. Kendisine kulağıma duyumlar geldiğini, ihbar mektupları geldiğini söyledim. Açıkça sordum. Böyle bir şey var mı diye? O da doğru olmadığını söyledi."

- Mahkeme Başkanı: "2012'de Ergenekon davasında verdiğiniz ifade: 'Bana bir CD geldi. Kaynağını bilemediğim bu CD’de amacını aşmış ifadeler tespit ettiğim. Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan incelemesini talep ettim.'"

- Özkök: "CD ses kaydıydı. Seminerde Çetin Doğan’ın konuşması olduğu iddia edilen CD’ydi. Meşru bir tarafı yok. Sıradan bir CD ama kuvvet komutanına inceleyin dedim."

- Duruşma savcısı: "İnceleme talimatı sonucu ne oldu?"

- Özkök: "Bana cevap geldiğini hatırlamıyorum."

- Üye hakim: "Size gelen CD şu an nerede?"

- Özkök: "Şu an CD’nin nerede olduğuna dair bir bilgim yok"

- Duruşma savcısı: "CD’nin tamamını dinlediniz mi?"

- Özkök: "Tam aklımda değil ama sayın Çetin Doğan’ın bu konuşmayı yaptım dediği CD bu."

- Sanık emekli Albay İhsan Çuhadaroğlu: "Ergun Saygun mahkemede, Aytaç Yalman’a seminer ses kayıtlarını dönemin Başbakanı Abdullah Gül’ün verdiğini kaydetti. Size gelen ses kasetleri yasal ses kaydı mıydı?"

- Özkök: "Benim bir bilgim yok."

- Sanık Çuhadaroğlu: "Benim veya silah arkadaşlarımızın herhangi bir terörist faaliyetini gördünüz mü?"

- Özkök: "Hayır"

Yalman: Özkök’ten emir almadım

Hilmi Özkök'ün ardından dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman da tanık olarak dinlendi. Duruşma savcısının, 'Tanık Özkök semineri incelemesi için Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na talimat verdim dedi. İnceleme yapıldı mı?' sorusuna 'Hayır yapmadım. Ben kendi duyumlarım ve tespitlerimden sonra inceleme yaptım. Genelkurmay Başkanı bana emir vermedi. Ancak bazı konularda bilgilendirdi. Benim belli temaslarım oldu seminer sonrasında. Ses kayıtları ile ilgili değil, seminerin tamamı ile ilgili incelemelerim oldu. Hilmi Özkök, seminer kayıtlarının geldiğini ve rahatsız edici hususlar olduğunu belirtti. Ben de bilgi almıştım. Seminerin emirlere ne kadar uygun olup olmadığı hususunu inceledim. Bazı farklılıklar olduğunu gördüm. Gereğini yaptım. İkaz ettik ilgili arkadaşları. Hukuka itaatin esas olduğunu söyledim. Disiplin ihlali ile karşı karşıya olduğunu gördüm. Ben seminerin içeriğini 2010 yılında basından öğrendim' dedi.

Melissa'nın sırrı aranıyor!

Mahkeme, dijital delillerle ilgili tüm raporlar arasındaki çelişkilerin giderilmesini talep etti. Mahkeme, 2003’te oluşturulmuş bir belgenin 2007 yılına ait bir fontla yazılmış olması çelişkisinin de araştırılmasını istedi. Mahkeme, 5 No'lu harddiskte bulunan Melissa virüsünün diğer CD’ler de olup olmadığının ve Melissa virüsünün ilk olarak hangi tarihte ortaya çıktığının sorulmasını istedi.