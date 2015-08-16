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Yalçın Akdoğan şehit cenazesinde protesto edildi

Yalçın Akdoğan'ı yuhalayan grup ile polis arasında arbede çıktı

16 Ağustos 2015 22:32

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde dün askeri zırhlı aracın geçişi sırasında yola önceden döşenen mayının patlatılması sonucu hayatını kaybeden 3 askerden uzman çavuş Musa Saydam'ın cenaze törenine katılan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, bir grup tarafından protesto edildi.

İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazından sonra cami avlusundan çıkarılan Musa Saydam’ın tabutu, askeri araca konuldu. Cenaze aracının hareket ettiği sırada bir grup törene katılan Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ı yuhalamaya başladı.

Grup polis barikatını aşıp Akdoğan’ın bulunduğu yere yöneldi. Bunun üzerine korumaları, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan’ı makam otomobiline bindirerek uzaklaştırırken, protestocu grup ile çevik kuvvet polisleri arasında kısa süreli arbede çıktı.

 

 

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