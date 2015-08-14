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Başbakan Davutoğlu, şehit Yalçın Nane'yi anarken ağladı

'Şehit edilen askerimiz Yalçın Nane'nin annesini arayıp konuştuğumda...'

14 Ağustos 2015 18:44

Başbakan Ahmet Davutoğlu,  Kilis’in Elbeyli ilçesi sınırında IŞİD’in açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Astsubay Mehmet Yalçın Nane'yi anarken gözyaşlarını tutamadı.

Partisinin 14. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla AKP Genel Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan Davutoğlu, "Biz yorulma nedir bilmeyiz, ama şehit edilen askerimiz Yalçın Nane'nin annesini arayıp konuştuğumuzda..." dediği anlardan sesi tiremeye başladı ve ağladı. Davutoğlu, "Bütün şehitlerin annelerinin babalarının ellerinden öpüyorum" diye konuştu.

 

 

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