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Yalçın Akdoğan: Bize taziye mesajı gönderenlerin ikiyüzlülüğü son bulmalı

"Kandil Ankara saldırısını savunmuş, PYD ise üstlenmemiş. Bunlar hem terörist, hem yalancı"

18 Şubat 2016 20:41

Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan Ankara’da askeri servis araçlarına düzenlenen ve en az 28 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin, "Hiç bir terörist saldırı Türkiye'ye istikamet çizemez, terörle mücadele azmimizi kıramaz. Terör örgütlerine silah, bize taziye mesajı gönderenlerin ikiyüzlülüğü son bulmalı. Kandil Ankara saldırısını savunmuş, PYD ise üstlenmemiş. Bunlar hem terörist, hem yalancı" dedi.

KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil Bayık, saldırıya ilişkin "Ankara’da militarizmin merkezinde yapılan eylem de halkımıza karşı yürütülen insanlık dışı vahşi soykırımcı katliamlara karşı misilleme eylemi olabilir. Bu eylemi kimler yapmıştır bilemiyoruz’’ ifadelerini kullanmıştı.

PYD lideri Salih Müslim, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun "Ankara’daki bombalı saldırıyı YPG militanı Salih Neccar yaptı" açıklamasını T24’e değerlendirirken Neccar’ın PYD ve YPG ile ilişkisi olmadığını savunan Müslim, "Neccar’ı tanımıyoruz. Bomba Suriye'ye müdahale için patlatılmış olabilir" demişti.

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