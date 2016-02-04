"Yalçın Akdoğan, 1 yıl önce Arınç'a Dolmabahçe desteği için teşekkür etti" iddiası

Eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la “o zat” nitelemesine varan tartışmanın ardından “Dolmabahçe görüşmesi ve detaylarına dair tüm bildiklerimi tarih huzurunda Yalçın Akdoğan’ın namusuna emanet ediyorum” açıklamasının şifresi, 1 yıl öncesine dayandığı ileri sürüldü. Arınç, 28 Şubat’tan 20 gün sonra “Dolmabahçe mutabakatını doğru bulmuyorum” diyen Erdoğan’a “Bugün yapılanlardan, yarın geleceğimiz noktadan sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir, her şeyi çok iyi bilmektedir” diye tepki göstermişti. Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, bu açıklaması üzerine Başbakan Yardımcısı Akdoğan’ın Arınç’a teşekkür ettiği, “Abi, bu açıklamayla beni çok rahatlattınız” dediği iddia edildi.

Arınç, tartışmayı başlatan CNN Türk’teki ilk açıklamasında “Dolmabahçe mutabakatında okunan metin hükümetin önüne gelmişti. Oturma düzenine kadar herşey kararlaştırılmıştı. Cumhurbaşkanı’nın haberi olduğunu biliyorum, tahmin ediyorum. Yalçın Akdoğan, anında haberi olduğunu aktarmıştı. Bu işlerde ben anı anına bilgi verilmeden yapılacağını tahmin etmiyorum. Bazı arkadaşlarımız özel işlerini bile sorarken böyle bir görüntüye girmeden önce sormuştur” demişti. Erdoğan’ın kendisine “O zat dürüst davranmıyor” demesi üzerine Arınç’ın verdiği yanıtta, “Dolmabahçe görüşmesi ve detaylarına dair tüm bildiklerimi tarih huzurunda Akdoğan’ın namusuna emanet ediyorum” sözünün, 1 yıl öncesine gönderme olduğuna dikkat çekiliyor.

Akdoğan'dan Arınç'a teşekkür iddiası

Dolmabahçe mutabakatının açıklandığı 28 Şubat 2015 tarihinden yaklaşık 3 hafta sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Dolmabahçe mutabakatını doğru bulmuyorum” demesi, hükümet ile Erdoğan arasında kriz yaratmış; Arınç, Erdoğan’ı sert bir dille eleştirmişti. Arınç, o dönem “Bugün yapılanlardan, yarın geleceğimiz noktadan sayın Cumhurbaşkanımızın habersiz sayılması mümkün değildir, her şeyi çok iyi bilmektedir. Milli Güvenlik Kurulu ne zaman emretmişse kendisine bilgi sunulmaktadır. Çözüm sürecinde aktör olan bakan arkadaşlarımız tarafından kendilerine arz edilmektedir” demiş, Erdoğan’ın izleme heyetiyle ilgili açıklamalarına ise “sorumluluk ve yetki hükümette” demesi tartışmayı alevlendirmişti.

Bülent Arınç’ın bugün “bildiklerini namusuna emanet ettiği” Akdoğan’ın, o dönem bu açıklaması nedeniyle Arınç’a teşekkür ettiği, hatta “Abi, iyi ki bi açıklamayı yaptın, beni rahatlattın” dediği iddia edildi. Arınç’ın, “namusa emanet” sözüyle Akdoğan ile aralarında geçen bu dertleşmeye de atıf yaptığı ileri sürülüyor.

Kabine krizine mi gönderme yaptı?

Arınç’ın, son açıklamasında “Dolmabahçe görüşmesinde yer alan 3 değerli arkadaşımız Cumhurbaşkanı’nın ikaz ve itirazlarına rağmen böyle bir fotoğraf vermişlerse bu büyük suçu işlemiş olanlar niye hükümetimizde bakan olarak taltif edilmiş olsunlar? Benim tanıyabildiğim kadarıyla Cumhurbaşkanı, temel değerlerimiz ve önemli siyasi konularda yanlış yapanları siyaseten affetmez, siyasi hayatlarını sonlandırırdı. Demek ki Cumhurbaşkanı, bu 4 arkadaşımız için engin hoşgörüsünü ve bağışlama yetkisini kullanmış” sözleri de Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan arasında 1 Kasım seçimleri sonrasında yaşanan kabine krizini akıllara getirdi. Erdoğan, isimler üzerinde uzlaşma sağlanamadığı için hükümetin kuruluşunu 1 ay kadar geciktirmişti. O dönem Erdoğan’ın Dolmabahçe görüntüsünde yer alan Akdoğan, Efkan Ala ve Mahir Ünal’ı kabineye almayabileceği dile getirilmişti. Kabine listesinin Davutoğlu tarafından Saray’a sunulmasından önce Akdoğan, İstanbul’da Erdoğan ile görüşmüştü.