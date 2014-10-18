'Ya IŞİD militanını öldüreceğim ya kendimi'

Kobanê’de IŞİD’e karşı savaşan YPJ’liler hakkında uluslararası basında haberler çıkmaya devam ederken, Daily Mail YPJ’li genç kadın Nesrin Abdi’yle konuştu. 20 yaşında tıp öğrencisi olan Abdi, gazete tarafından “mutlu, iyi eğitimli, hayata karşı bulaşıcı bir sevince sahip orta sınıf genç bir kadın” sözleriyle tarif ediliyor.

Bir doktorun kızı olan Abdi, IŞİD tarafından kaçırılması durumunda olacakları, “Herkes IŞİD sizi yakalarsa ne olacak biliyor. Bir kadın için bu tecavüz ve ardından baş kesme şeklinde. Hepimiz ABD’li ve İngiliz gazetecilerin çölde başlarının kesildiği videoları izledik. Eğer yakalarlarsa bize de aynı muameleyi yapacaklar” diyerek anlattı.

'IŞİD'le savaşmak özgürlüğümüzün sembolü'

Abdi, silahını sürekli yanında taşımasının gerekçesini ise, “Kalaşnikof taşıyorum ve eğer bir IŞİD militanı tarafından köşeye sıkıştırılırsam, tam olarak ne yapacağımı bilmiyorum. Ya IŞİD militanını öldüreceğim ya da kendimi” sözleriyle açıkladı. Abdi, YPJ’li kadınların Kobanê’nin savunmasında neden ön cephede olduğu sorusuna ise, “IŞİD’e göre, bir kadın tarafından öldürülmek cennete gidememek anlamına geliyor. Onlarla savaştığımızda acımasızız ve onlara kadınlar tarafından öldürüldüklerini bildiriyoruz” yanıtını verdi.

Kadınların IŞİD’e karşı savaşmasının önemli olduğunu vurgulayan Abdi, “Kadınların IŞİD’le savaşması çok önemli. Onların kültüründe kadınlar köle. Kadınlara, hayatlarının hiçbir değeri olmayan objeler gibi davranıyorlar. Kürt kadınlar eşitliklerini kanıtlamak için çok çalıştı ve IŞİD’le savaşmak özgürlüğümüzün sembolü” dedi