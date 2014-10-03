Marie Claire, IŞİD'le savaşan YPJ’li kadınları haber yaptı

Dünya’da çok sayıda ülkede okunan kadın ve moda dergisi Elle‘den sonra, Avustralya’nın moda dergisi Marie Claire de Rojava’da kadınların özsavunma gücü olarak Irak Şam İslam Devleti’ne (IŞİD) karşı savaşan Kadın Savunma Birlikleri’ni (YPJ) haberleştirdi.

“Bu olağanüstü kadınlar IŞİD’e karşı savaşıyor. Şimdi onları tanımanın zamanı” başlığıyla verilen haber derginin kadın foto muhabiri Erin Trieb’ın Rojava’da YPJ’li kadınlarla geçirdiği bir haftalık izlenimlerinden oluşuyor.

imctv.com.tr’de yer alan habere göre, haberde çok sayıda kadın savaşçıyla yapılan görüşmeler yer alıyor. Derik ve Rabia’da savaşan kadınların yer aldığı haberde YPJ’li kadınlar şu ifadeleri kullanıyor: “ırk ve din farkı olmadan kendimizi kendimiz koruyoruz. IŞİD’e karşı başkaları korumayacak bizi.”

Kadınların birbirlerini “Heval” yani “Yoldaş” olarak çağırdıklarının anlatıldığı haberde, YPJ’lilerin onur, adalet ve dürüstlük değerleriyle savaştığını, 18 yaşından küçük kadınların da savaşmalarına izin verilmediği belirtildi. Haberde YPJ’liler şöyle tanımlanıyor: “Erkek savaşçılar kadar güçlü, disiplinli ve inançlı…”

Batı algısının olası sorularına yanıt verilen haberde, kadın askeri gücün gönüllülerden oluştuğu herhangi bir maaş almadıkları, istedikleri zaman askeri birimden ayrılabilecekleri, hediye ya da bağış kabul etmedikleri bilgisine yer veriliyor

Haberin sonunda şöyle bir not da yer alıyor: “Fotoğrafları çekilen kadın savaşçıların bazıları IŞİD saldırıları sonucu yaralandı bazıları da IŞİD’in elinde.”