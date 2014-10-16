Kadınlar IŞİD'le savaşta neden ön cephede?

CNN, YPG’deki kadınların Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) militanlarıyla savaşta kadınların ön cephede yer almasının nedenlerini inceledi. Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Kürtlerin üçte birinin kadın olduğunun vurgulandığı makalede, “Kadınların IŞİD hâkimiyeti durumunda kaybedecek şeyleri herkesten fazla” denildi.

IŞİD mücadelede kadınların önemli roller üstlendiğine dair haberler basında sıklıkla yer alıyor. Frida Ghitis’in kaleme aldığı makale, IŞİD’in daha önce kadınlara yaptığı insan haklarına aykırı davranışların özetlenmesiyle başlıyor.

Kadınların kaybedecek şeyleri herkesten fazla

Ghitis, militanların kadınları köleleştirdiğini, kaçırdığını ve savaş ganimeti olarak kabul ettiğini hatırlatırken, kadınların IŞİD tehdidine karşı organize olduğunu ve dünyanın dikkatini de tehdidin büyüklüğüne çektiğini belirtiyor.

Yazıda kadınların IŞİD’le savaşmasındaki ana sebep, “Kadınların IŞİD hâkimiyeti durumunda kaybedecek şeyleri herkesten fazla” sözleriyle açıklanıyor. Suriye’de IŞİD’le mücadele eden Kürtlerin üçte birinin kadın olduğunun vurgulandığı makalede, günden güne daha fazla kadının savaşa katılmak için motive olduğu ifade ediliyor.

Kadınlar IŞİD'e karşı organize oluyor

IŞİD’e karşı Kobanê’de mücadele eden YPG’lilerden de söz edilen makalede, “Kobanê için yapılan savaşta, YPG’nin kara birliklerinin başını iki kişi çekiyor. Bunlardan biri kadın; savaş alanında Narin Afrin olarak bilinen Mayssa Abdo. YPG’nin yüzde 35’i kadın. Bir de 7 bin 500 savaşçılı YPJ var. Türkiye ’den Kürt kadınlar Suriye’deki kardeşlerinin yanında savaşmak için gönüllü oldular” deniyor.

Ghitis, IŞİD’in kontrolü altında tuttuğu Musul’da, kadınların militanların baskıcı yönetimine karşı organize olduğunu söylüyor. Buna göre, kadın hakları aktivisti Sameera Salih al-Nuaimy, IŞİD’in yol açtığı felaketleri sosyal medyada kınayınca tutuklandı, işkence gördü ve idam edildi. Bir diğer eylem ise IŞİD yüzlerini kapamalarını emrettiğinde kentteki kadın doktorlar tarafından gerçekleştirildi. Grev yapan kadınların en az biri idam edildi.

Daha önce moderndi

IŞİD kontrolü altındaki bölgelerde kadınlar için çok katı kıyafet kuralları olduğu ve kadınların erkek akrabaları olmadan evden çıkmalarının yasak olduğu bilinirken, kural ihlalinde bulunanlar militanlar tarafından idam edilebiliyor. Ghitis, bu kısıtlamalarla karşı karşıya kalan kadınların birçoğunun daha önce modern hayatlar sürdüğünün altını çiziyor. Bu nedenlerle kadınlar savaşa daha fazla dahil oluyor.