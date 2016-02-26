X-ray cihazından geçirilen kutudan bebek cesedi çıktı!

Suriyeli mülteci kadın, Osmaniye Belediyesi’de X-Ray cihazından elindeki karton kutuyla geçerken, güvenlik görevlisi kutunun içerisinde ölmüş bir bebeğin olduğunu fark etti. Türkçe bilmeyen kadını hastane görevlilerinin bebeğin defin işlemleri için belediyeye yönlendirdiği ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre; ülkesindeki iç savaştan kaçarak geldiği Osmaniye’de yaşamaya başlayan 26 yaşındaki Rağde Elrifaielvezir, yakınlarıyla birlikte dün saat 16.00 sıralarında elinde bir kutuyla Osmaniye Belediyesi’ne geldi. Kapıda bekleyen özel güvenlik görevlileri, Türkçe bilmeyen Elrifaielvezir’den kutuyu X-Ray cihazına bırakmasını istedi. Kutu cihazdan geçerken kadın görevli ekranda kutunun içerisinde bebek cesedi olduğunu fark etti. Kısa süreli şok yaşayan görevlinin ihbarı üzerine belediyeye polis geldi.

Hastane belediyeye yönlendirmiş

Polisler, AFAD tarafından verilen tanıtım kartı kontrol edilen Rağde Elrifaielvezir’in Humus doğumlu olduğu ve Osmaniye’de sığınmacı olarak yaşadığını belirledi. Genç kadının Türkçe bilen yakınları Elrifaielvezir’in Adana’da özel bir hastanede doğum yaptığını ve 26 gün sonra bebeğin öldüğünü, hastanedeki görevlilerin kendilerine defin işlemleri için Osmaniye Belediyesine gitmesini söylemeleri üzerine cesedi bir kutuya koyarak dolmuşla Adana’dan Osmaniye’ye geldiklerini belirterek, "Bebeğin ölüm raporu var" dedi. Polis tarafından incelenen rapora göre bebek dün saat 11.30’da ölmüş ve ölümü ’Doğal ölüm’ diye belirtilmiş. Bebeğin cesedi daha sonra belediyeye çağrılan cenaze aracına konularak götürüldüğü Osmaniye Asri Mezarlığı’nda ailesi tarafından toprağa verildi.