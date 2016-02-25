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Dünya
Deutsche Welle

AB'de mülteci krizi Türkiye'de düğümlendi

Avrupa Birliği'de mülteci kriziyle ilgili kavgada gözler Türkiye ile yapılacak zirvede. Almanya İçişleri Bakanı, Avrupa ülkelerinden 7 Mart'a beklemelerini istedi.

25 Şubat 2016 19:02


Avrupa Birliği ülkeleri, mülteci akınının durdurulması için çözüm yolları arıyor. Brüksel'de perşembe günü toplanan Avrupa Birliği İçişleri Bakanları Konseyi de bu konuda yaşanan anlaşmazlıkları masaya yatırdı. AB ülkeleri, Schengen Bölgesi'nin dış sınırı Yunanistan'a giriş yapan sığınmacı sayısını 7 Mart'a kadar azaltmayı hedefliyor. Ancak özellikle Balkan güzergahındaki ülkelerin itirazları nedeniyle anlaşma sağlanamıyor.

Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maiziere, bu hedefe ulaşılamaması durumunda Avrupa genelinde başka yöntemlere başvurulması gerektiğini ifade ederek sınır denetimlerine önem verdiklerini vurguladı. De Maiziere, "Türkiye -Yunanistan sınırının korunması için tüm gücümüzü ortaya koyuyoruz" dedi.

Ortak siyaset geliştirilecek

Sorunun temelden çözülebilmesi için AB'nin mülteciler konusunda 7 Mart'a kadar ortak bir politika belirlemesi gerektiğini ifade eden de Maiziere, bunun gerçekleştirilememesi durumunda ne gibi yöntemlere başvurulacağı konusunda ise bir açıklama yapmadı. Bakan, "Onu sonra göreceğiz" dedi.

Hollanda Göç Bakanı Klaas Dijkhoff da bu tarihe kadar mültecilerle ilgili herhangi bir ilerleme sağlanamaması halinde başka yollara başvurulması gerektiğini dile getirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras da sığınmacıların Birlik içinde adil şekilde dağıtılmaması durumunda AB'nin aldığı diğer önlemleri bloke edeceklerini açıkladı. Avusturya ise Makedonya sınırında oluşan kaostan Yunanistan'ı sorumlu tuttu.

Karşılıklı suçlamalar

Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Leitner, Yunanistan hükümetini eleştirerek "Sorun Yunanistan'da düğümleniyor. Eğer Yunanistan AB dış sınırlarını korumaya hazır değil ya da koruyamayacak durumdaysa bu işi başkaları üzerine almalı" dedi.

Avusturya'dan gelen suçlamaları reddeden Yunanistan Göç Bakanı Yanis Mouzalas ise AB ülkelerinin Yunanistan'da yaşanan insani krize bizzat kendilerinin neden olduğunu ileri sürdü.

Brüksel'de 7 Mart'ta Türkiye ile düzenlenecek zirvede 28 Birlik ülkesinin devlet ve hükümet başkanı ile Türk hükümet temsilcileri mülteci krizinde gelinen noktayı ele alacak.

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve AB Komisyonu Türkiye'nin Avrupa'ya geçecek sığınmacıları durdurması yönünde beklentilerini dile getirirken, bazı Avrupa ülkeleri bu düşünceye karşı çıkıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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