Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Türkiye, Suriye meselesindeki duruşu ile insanlığın onurunu kurtarmıştır" dedi. 400 bin insanın öldüğü Suriye'deki drama insanlık olarak sessiz kalamayız diyen Erdoğan, "Mülteci meselesi artık Türkiye'nin tek başına kaldırabileceği bir yük olmaktan çıkmıştır" ifadesini kullandı.

Erdoğan, İstanbul'da Somali yüksek düzeyli ortak forumunda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Somali halkının içinde bulunduğu zor durumu bilen birisi olarak bu toplantıyı önemli görüyorum. Umarım bu toplantı ilişkileri bir üst seviyeye taşıyacaktır.

Somali ayağa kalkmaya, küllerinden yeniden doğmaya çalışıyor. Somalili kardeşlerimi tebrik ediyorum. Türkiye, Somali halkına destek olmayı sürdürecektir.

Somali kritik bir süreçten geçiyor. Devletin yeniden yapılandırılması engellerle dolu zahmetli bir yoldur. Somali Federal hükümetinin ve bölgesel hükümetler karar verirken ülkenin geleceği ve çıkarlarını koruyacağına inanıyorum. Bu süreçte Somali'ye destek olmalı onları yarı yolda bırakmamalıyız. Biz bu kapsamda dünyadaki en büyük büyükelçiliğimizi Mogadişu'ya inşa ettik.

Mogadişu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ni hizmete açmıştım. 100 yataklı kadın ve çocuk hastanesi de önümüzdeki günlerde hizmete girecektir.

Mogadişu'yu ziyaret ettiğimizde üniversite, okul, Türk şirketleri merkezlerini, yolları görürsünüz. Somali'nin bugün acil ihtiyaç duyduğu insan kaynağının yetişmesi üzerine 1000'in üzerinde öğrenciye eğitim veriyoruz. Somali'nin yeniden inşasına omuz veriyoruz.

Somali, ülkemizin Afrika kıtasına bakış açımızın sembolü olmuştur. Bölge ülkeleri ile işbirliği halinde, Somali barış ve huzur ülkesi haline gelene kadar işbirliğimizi sürdüreceğiz.

Suriye'de yaşanan iç savaş 5. yılına girdi. Şu ana kadar 400 bini aşkın insan hayatını kaybetti. 12 milyon insan yerini yurdunu kaybetti. Türkiye olarak komşumuzda yaşanan bu drama sessiz kalamazdık. Hiçbir ayrım yapmadan 3 milyonu aşkın sığınmacıya evsahipliği yapıyoruz. Türkiye bugün dünyada en fazla sığınmacıya evsahipliği yapan ülkedir.

Türkiye, Suriye meselesindeki bu duruşuyla insanlığın onurunu kurtarmıştır. Biz bunları çıkar hesabıyla değil, insanlık gereği yapıyoruz. Bu Türkiye'nin kendi imkanlarıyla kaldırabileceği bir yük olmaktan çıktı.

Suriye'nin kadim şehirleri tarihinde hiç görülmemiş şekilde yok edilyor. Son 10 günde 600'ün üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. Bu yeni bir göç dalgası oluşturdu. Burası terör örgütlerinin büyüyeceği ortam sağladı. Suriye terör ihraç eden bir ülke haline gelmiştir. Türkiye terör saldırılarından en çok etkilenen ülkedir.

Teröre ve terörü destekleyen ülkelere karşı tüm devletlerin ortak bir duruş sergilemesi gerekiyor. Amalı, fakatlı ifadeler kullanmak, iyi-kötü terörist ayrımına gitmek teröre destek olmaktır. Bu duruşla terörle mücadele başarılı olunmayacağı anlaşılmalı.

Biz 30 yıldır bölücü terör örgütüyle mücadele ediyoruz. DAİŞ, PKK, PYD, YPG arasında bir ayrım gözetmiyoruz. Terör kim tarafından yapılırsa yapılsın terördür. Bununla mücadele edilmelidir.

Somali diğer konularla birlikte terörle mücadele desteğe ihtiyacı olan bir ülkedir. Somali'nin istikrarı bu ülke için değil, kıta için hayati önem taşımaktadır. Somali'ye önce kendileri sahip çıkacak, yaralarını kendileri saracaktır, bize düşen onlara gerekli yardımı sağlamaktır.

Temennimiz bu sürecin kuvvetlenerek devam etmesi, çok partili sistemin Somali'de hakim olmasıdır. Seçimlerin barış, huzur ve güvenlik içinde gerçekleşmesini temenni ediyoruz. Umutsuzluk ve yeis bizim dünyamızda yer edinmemelidir. Somali'nin bugün geldiği yer 5 yıl önce hayal dahi edilemiyordu. Daha aydınlık günlerin Somali'yi beklediğine inanıyoruz. Somalili kardeşlerimizi yalnız bırakmayacağımızı söylemek istiyorum.