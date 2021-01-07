WWF: Gırgır avcılığında avlanma derinliği AB standartlarına yükseltilmelidir

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), "Balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için gırgır avcılığında derinlik sınırı Avrupa Birliği standardı olan 50 metreye yükseltilmelidir." dedi.

WWF, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayımlayarak gırgır avcılığında derinlik seviyesinin yükseltilmesini önerdi. WWF, açıklamasında "avlanma derinliği ile ilgili yasakların ihlali, üreme ve beslenme amacıyla sığ suları kullanan birçok pelajik balık türü ve deniz canlısı üzerindeki av baskısını daha fazla arttırmakta ve ve küçük ölçekli balıkçılar için avlanabildikleri alanları daraltmaktadır. " ifadelerini kullandı.

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WWF'nin Tarım ve Orman Bakanlığı'na yaptığı çağrı şöyle:

"Boğaz bir balık kapanı değildir ! Gırgır Avcılığında Avlanma Derinliği AB Standartlarına Yükseltilmelidir"

"Denizlerimizde halen 24 m, Karadeniz’de belirli bir dönemde 18 m derinlikten itibaren yasal olan gırgır ağlarıyla avlanma derinliği ile ilgili yasakların ihlali, üreme ve beslenme amacıyla sığ suları kullanan birçok pelajik balık türü ve deniz canlısı üzerindeki av baskısını daha fazla arttırmakta ve ve küçük ölçekli balıkçılar için avlanabildikleri alanları daraltmaktadır. Balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için gırgır avcılığında derinlik sınırı Avrupa Birliği standardı olan 50 m’ye yükseltilmelidir.

Sorun ve Olası Etkiler

Kıyıdan itibaren 50 metreye kadar olan derinlikler, hem biyolojik çeşitlilik hem de oksijen üretme kapasitesi açısından denizlerin en değerli katmanıdır. Bu derinlik aralığı, okyanus ve denizlerde fotosenteze yetecek kadar ışığın ulaştığı ve zemine bağlı bitkilerin yoğun bulunduğu alanlardır. Yani denizlerin akciğerleri, balıklar ve diğer deniz canlılarının üreme ve yaşam alanlarıdır. Bu nedenle, ekolojik bakımdan bir çok pelajik balık türü için hayati önem taşıyan sığ suların çok iyi korunması gerekir. Bu alanlarda gerçekleştirilen tahrip edici ve kuraldışı faaliyetler aralarında tehdit altındaki türlerin de bulunduğu denizel canlılar ile balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.

İstanbul Boğazı’nda son günlerde 24 m’den sığ sularda ve avlanmaya yasak bölgelerde gırgır balıkçılığında artış konusunda ihbarlar yoğunlaşmış. İstanbul Boğazı gibi Karadeniz ve Akdeniz’i birbirine bağlayan ve birçok deniz canlısının hem yaşam hem de göç yolu olan son derece stratejik bir bölgede yasadışı ve kural dışı balıkçılık faaliyetlerinin engellenmesi acil önem taşımaktadır.

Ne düşünüyoruz?

WWF-Türkiye’nin (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) amacı, biyolojik çeşitliliği korumak, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak, iklim değişikliğiyle mücadele etmek, kirlilik ve israfı önlemek suretiyle insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir gelecek için çalışmaktır. Öncelikli çalışma alanlarımızdan biri de, denizlerlerimizin, deniz ortamında yaşayan canlıların ve bu kaynakların birincil faydalanıcısı olan balıkçılık sektörünün sürdürülebilirliğidir.

Denizel doğal hayatın, canlı deniz kaynaklarımızın ve balıkçılığımızın sürdürülebilirliği için Yasa Dışı, Kayıt Dışı, Kural Dışı balıkçılık faaliyetleriyle mücadele hepimizin sorumluluğudur.

Önerimiz

WWF- Türkiye olarak önerimiz, denizlerimizdeki doğal değerlerimizin ve doğal kaynaklarımızın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için yapılacak yeni bir düzenleme ile gır gır avcılığında derinlik limitinin Avrupa Birliği standardı olan 50 metreye çıkarılmasıdır."